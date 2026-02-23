La Secretaría de Ambiente de San Juan, mediante la Dirección de Conservación, avanzó en la neutralización de redes de tráfico ilegal de fauna que operan a nivel provincial y nacional. Durante 2025 se registraron 161 actas de infracción por captura, tenencia y comercialización de especies silvestres y extracción ilegal de leña, con fuerte presencia en Albardón, Iglesia, Caucete y Zonda. A inicios de 2026, la tendencia continúa con 15 nuevas actas y allanamientos estratégicos en Rawson, Rodeo, Bermejo y La Bebida.

Entre los procedimientos más relevantes se destacó el rescate en Rawson de 26 cardenales amarillos, una especie en peligro de extinción cuya distribución natural no corresponde a la provincia. Actualmente, se coordina con el área ambiental de Río Negro su traslado y restitución. En paralelo, el benteveo continúa siendo una de las especies más afectadas por el mascotismo ilegal dentro del conjunto de animales recuperados.

Cada ejemplar rescatado atraviesa un proceso técnico de evaluación sanitaria y comportamental para determinar su aptitud de rehabilitación y posterior liberación. La reinserción se planifica de acuerdo con la distribución geográfica natural de cada especie, con el objetivo de garantizar su supervivencia y evitar impactos en el equilibrio ecológico.

El director de Conservación, Ezequiel Salomón, explicó a DIARIO HUARPE que el trabajo se enmarca en el cumplimiento de la normativa vigente. “Desde la Secretaría de Ambiente y la Dirección de Conservación velamos por el cumplimiento de la Ley 606-L, que es la ley de protección de flora y fauna silvestre. Esta norma contempla la prohibición de la caza furtiva en cualquier modalidad. En la provincia está terminantemente prohibida”, señaló.

Además, destacó el despliegue operativo del área. “Contamos con un equipo de técnicos y agentes de fauna que trabajan de forma incesante las 24 horas, tanto en tareas de investigación como en la ejecución de operativos donde hay implicancia de tráfico y comercio ilegal de fauna silvestre”, indicó.

En relación a los resultados obtenidos, el funcionario detalló: “En 2025 se labraron 161 actas de infracción por delitos vinculados al comercio y tráfico de flora y fauna silvestre y se rescataron más de 300 ejemplares, principalmente aves, que son el grupo más traficado bajo la modalidad de mascotismo. Más de 150 animales pudieron completar el proceso de evaluación y ser liberados”.

También explicó el destino de los animales recuperados. “Una vez que se detectan estas infracciones, los ejemplares son puestos bajo un proceso de rehabilitación y recuperación. Cuando completan los tratamientos y están en condiciones, se los reintroduce en su hábitat natural, contribuyendo a no dañar el equilibrio ecológico”, sostuvo.

Salomón advirtió además sobre el impacto ambiental de estas prácticas. “La caza furtiva es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad y una de las razones por las cuales los ecosistemas y sus procesos se ven perjudicados”, afirmó.

Respecto a la distribución territorial, precisó: “Durante 2025 tuvimos actas en 14 de los 19 departamentos, con mayor incidencia en Albardón, Caucete, Iglesia y Zonda. En comparación con 2024, cuando se registraron 154 actas, hubo un incremento en la detección de infracciones”.

Finalmente, aclaró el alcance de las sanciones. “El valor de las multas lo determina el juez competente en cada caso. Nosotros elevamos las actuaciones a los juzgados de falta o de paz y, ante situaciones de reincidencia, informamos a la autoridad judicial para que evalúe la sanción o la pena correspondiente”, concluyó.

Mientras tanto, la Secretaría mantiene el trabajo conjunto con fuerzas de seguridad y recordó que las denuncias pueden realizarse de manera anónima a la línea ambiental 4305057 o al WhatsApp 2644305057.