Hugo Moyano fue reelegido hasta 2029 como titular de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y realizó movimientos clave en la cúpula del sindicato. El dirigente dispuso el ascenso de su hijo Jerónimo Moyano, de 26 años, y desplazó de los primeros lugares de conducción a Marcelo “Feúcho” Aparicio, uno de los nombres centrales de la interna que también involucra a Pablo Moyano.

La decisión se tomó durante el congreso ordinario de la Federación, realizado en el predio del Club Camioneros en Esteban Echeverría. Allí se confirmó que Jerónimo pasará de la Secretaría de la Juventud a conducir la Secretaría Gremial e Interior, un área estratégica que lo posiciona como el virtual número tres de la estructura, en reemplazo del histórico Pedro Mariani.

En paralelo, se oficializó la salida de Aparicio de la primera vocalía. Se trata de un dirigente con peso en el Sindicato de Camioneros de CABA y Provincia de Buenos Aires, donde ocupa la Secretaría Gremial. Hasta hace poco, Moyano le asignaba misiones de negociación complejas, como los conflictos con Mercado Libre o las diferencias por las indemnizaciones de la recolección de residuos en CABA.

Aparicio quedó ubicado en el centro de la disputa interna luego de que allegados a Moyano intentaran vincularlo con un presunto fraude en un hotel del gremio en Mar del Plata. Tras ese episodio, dos dirigentes fueron desplazados de sus cargos y se viralizó una volanteada frente a la sede del sindicato con acusaciones contra él. Pese a ese escenario, el dirigente mantuvo su lugar y recibió respaldo en asambleas de trabajadores de la recolección.

En el nuevo armado, el primer vocal será Andrés Miño, delegado de la Zona Norte, considerado cercano a Aparicio. Al mismo tiempo, se ratificaron en sus cargos otros hijos de Moyano: Hugo Antonio, diputado electo de Fuerza Patria, continuará al frente de Asuntos Jurídicos; y Karina seguirá en la Secretaría de la Mujer.

A la estructura se suma también el cotitular de la CGT, Octavio Argüello, hombre de confianza de Moyano, quien ocupará la nueva Secretaría de Políticas.

El conflicto interno en la rama de recolección sumó tensión esta semana, cuando José “Teta” Garnica cuestionó la actuación de un dirigente —sin mencionarlo— por la falta de pago de indemnizaciones. La interna volvió a quedar expuesta mientras avanzaban las definiciones del congreso.

En este contexto, el ascenso de Jerónimo Moyano concentra la atención del sindicato. El joven dirigente, hijo de Hugo Moyano y Liliana Zulet, acompañó a su padre en actividades sindicales y políticas durante los últimos años. Ahora tendrá un rol clave en el armado nacional del gremio, en un escenario marcado por tensiones y disidencias en varias provincias.