Juli Poggio le respondió a la China Suárez tras revelar su peor secreto
El escándalo en redes sociales entre Julieta Poggio, finalista de Gran Hermano, y la actriz China Suárez continúa escalando. La controversia se desató después de que Poggio preguntara si Suárez actuaba en la obra La Hija del Fuego, una consulta que Lizardo Ponce malinterpretó.
Tras sentirse ninguneada, la actriz China Suárez cruzó a Poggio a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter). La China Suárez recordó públicamente que, mientras ella participaba en la tira Solamente Vos, una Julieta pequeña "hacía castings para cumplir su sueño". Además, la arremetida fue dura al asegurar que la mamá de Poggio "la llevaba toda producida a ver si algún productor la veía".
Si bien Poggio no se dirigió a la actriz de forma directa, sí dejó varias indirectas en sus redes sociales. Los mensajes de la influencer se dieron justo después de este cruce virtual y en medio de un ataque que recibió por parte de un usuario de TikTok, quien predijo que el café vivero que está por inaugurar junto a su familia "se va a fundir".
En respuesta a la negatividad, Poggio subió un video en el que hablaba sobre su proyecto y escribió: "Fuera malas vibras. Pedazo de negocio estamos armando". A pesar de que la frase "Fuera malas vibras y a la envidia ni cabida" fue dedicada a un hater en específico, es inevitable vincularla a la confrontación con la China Suárez.
La modelo compartió en otra de sus historias de Instagram una foto del café y reforzó su posición, afirmando: "Será un éxito, como todo lo que se hace con amor, dedicación y esfuerzo y sin joder a nadie".
