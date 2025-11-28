En San Juan, una boda se volvió viral por una decisión tan inesperada como encantadora. Una pareja sanjuanina decidió romper con la tradición y protagonizar una entrada completamente fuera de lo común: llegaron a su casamiento a bordo de un colectivo tuning de la RedTulum, una escena que sorprendió a todos los invitados y a los vecinos que presenciaron el momento.

Lejos de elegir los clásicos autos de alta gama, limusinas o vehículos antiguos que suelen verse en estos eventos, los flamantes novios apostaron por algo distinto, auténtico y profundamente ligado a su historia, ya que el novio es chofer de colectivo. Y como si la idea no fuera lo suficientemente original, no llegaron solos: sus familiares también se sumaron al plan y descendieron del mismo colectivo personalizado, convirtiendo la llegada en una verdadera fiesta sobre ruedas.

El colectivo, intervenido con luces, detalles decorativos y una estética propia del mundo tuning, se transformó en el gran protagonista de la jornada. Su presencia no solo captó la atención de quienes esperaban la llegada de la pareja, sino que además generó curiosidad entre los transeúntes.

La historia no tardó en circular por redes sociales, donde usuarios destacaron la creatividad de los novios y la impronta local de su llegada. Muchos celebraron la decisión por su autenticidad, mientras que otros la señalaron como una tendencia que podría repetirse en futuras bodas sanjuaninas.