Guillermo Yanco: el actor de 81 años detrás de Patricia Bullrich

Guillermo Yanco, quien comparte su vida con Patricia Bullrich desde hace 28 años, atraviesa un presente marcado por la vitalidad y el cumplimiento de sueños postergados. Abogado de profesión, mediador y vicepresidente del Museo del Holocausto, Yanco actualmente coprotagoniza la comedia “¿Qué somos?”, dirigida por Juan Acosta en el teatro La Casona.

En esta obra, interpreta a un encargado de edificio con alma de detective, un rol que se sumó recientemente al guion tras el reestreno al que asistieron figuras como Karina Milei. Sobre su papel, Yanco explica a Clarín: “Además del personaje de encargado, interpreto otro rol pero prefiero dejarlo como una sorpresa para la gente que venga a ver la obra. Aparezco caracterizado, pero no lo quiero spoilear (risas)”. Para este desafío, se preparó con formación académica: “Yo estudio el guion, la letra, y después le pongo el tono, el cuerpo y la actitud. Sí, estudié teatro, tomé seminarios con Luz Palazón, del grupo de Julio Chávez”.

Su llegada a las tablas responde a una vocación que debió esperar debido a mandatos familiares: “Siempre me gustó hacer teatro y nunca se me había dado, porque tenía como un mandato familiar de ‘ser profesional’. Por eso me recibí de abogado. Ahora, a esta altura de mi vida, tengo la suerte de poder cumplir con el sueño de actuar”.

No es su primera incursión, ya que en 2013 participó en “El evento”, una obra de Chávez. Su trayectoria profesional es amplia; trabajó como mediador en cárceles como Devoto y Ezeiza, fue docente universitario y condujo programas de radio y televisión, como "Vis a Vis". Respecto a su labor en el Museo del Holocausto, afirma: “Soy judío y siempre tuve mucha inquietud por la historia de la Humanidad. Es una enseñanza, una posibilidad de intentar que no se repitan acontecimientos como los ocurridos con el nazismo”.

En el ámbito personal, Yanco y Bullrich mantienen una relación sólida desde 1997, cuando se conocieron en un programa de radio. Aunque la exministra bromeó en ocasiones diciendo: “Nunca me hagan elegir entre la política y mi pareja, porque Yanco ya sabe la respuesta: me quedo con la política”, hoy se muestra orgullosa de su presente artístico manifestando: “Ahora tengo una pareja que es actor”.

Yanco recuerda el inicio de su historia: “Hace 28 años que estamos juntos, ¿mucho, no? A Patricia la conocí personalmente cuando la invité a un programa de radio: estaba haciendo campaña en el ‘97. Le hice la nota y se fue. Después nos reencontramos en un café, estábamos con un grupo de gente. Nos miramos, charlamos un poco, intercambiamos los números de teléfonos, nos hablamos y empezamos a salir. Ya estábamos separados de nuestras relaciones anteriores”.

Sobre la dinámica de la pareja y la política, el abogado aclara: “Patricia tiene vocación, ella decide qué hacer y no discutimos. Ella asume responsabilidades, tiene su criterio para las cosas, y yo hago lo que siento que tengo que hacer. La acompaño en todo y ella me acompaña a mí”.

Al ser consultado sobre por qué se siguen eligiendo, responde: “Así es… Creo que tanto tiempo de estar juntos tiene como único fundamento el amor que nos tenemos”, y sobre el matrimonio añade: “No, no nos casamos, somos pareja...”.

Yanco convive con la exposición pública de Bullrich con naturalidad: “Me manejo acompañando, sabiendo que la historia de Patricia es ésta. De entrada, ya sabía que ese era su destino. Cuando salimos, no dejan de pedirle fotos. Nos invitan a cenar y yo la acompaño, como ella me acompaña a mí, cuando viene al teatro o en algunos eventos del Museo del Holocausto”.

El apoyo mutuo fue clave para su debut teatral. Yanco relata que le dijo: “Mirá Patricia, existe la posibilidad de que actúe en teatro”, a lo que ella contestó: “Por supuesto, hacelo. Es lo que siempre te gustó”. Además, señala: “Le gustó mucho verme actuando. Antes de este reestreno, en el que asistió junto a Karina Milei, vino varias veces a verme, con esta obra y con la anterior que había hecho”.

Ante las críticas o rumores, como los que lo vinculan con agencias de inteligencia, Yanco mantiene una postura firme: “Me molesta cuando dicen ciertas cosas de ella, pero no le doy consejos de cómo manejarse. A lo mejor le hago algún comentario, pero ella es la que decide cómo actuar”.

Sobre su propia imagen, comenta: “Sí, hasta que soy agente del Mossad, la agencia de inteligencia de Israel, imaginate (risas). No tengo redes, es una actitud que tiene que ver con un principio de la mediación que afirma que, en la medida que vos sos serio, honesto y no tenés que ver con nada de lo que te puedan atribuir, no contestás. Para no elevar a los otros a la posición de seguir con sus ofensas”.

A pesar de haber frecuentado círculos de poder, asegura mantener su esencia: “Acompañando a Patricia tuve acceso a otro tipo de círculos de poder. ¿Vos me percibís natural hablando con vos? Bueno, yo soy así con todo el mundo. Nunca hay que creérsela, hay que trabajar para ser uno mismo”.

Sobre la posibilidad truncada de ser Primer Caballero, reflexiona: “Siempre tomo las cosas con mucha sencillez, claro que colaboré para que Patricia tuviera la posibilidad de ser presidente. Pero que no lo fuera también implicó un desánimo. Nunca fantaseé, por ejemplo, con que a lo mejor nos teníamos que mudar a Olivos y ese tipo de cosas”.

Finalmente, Yanco describe lo que siente en el escenario y su admiración por Bullrich: “El escenario es un lugar muy especial, porque cuando estás en tu rol no pensás en ninguna otra cosa. El murmullo o las risas que despierta la obra son inspiradores. Que se rían como se ríen te motiva y entonces el teatro es un mundo que te transforma. La gente de más confianza me expresó que esta obra es muy divertida y elogian mucho mi trabajo. Eso es muy lindo. Imaginate que yo, a esta altura de mi vida, no necesito que venga alguien a dorarme la píldora. Pero son comentarios sinceros de gente de teatro”.

Sobre ella, concluye: “Es una persona que está siempre atenta a la gente que quiere. Es responsable en lo que hace, honesta, leal, y esas son características que son muy lindas para la convivencia. Seguimos tan enamorados como el primer día y tratamos de atendernos en la medida de cómo se pueda, teniendo en cuenta las circunstancias de la vida. Imaginate que ella tiene una gran capacidad de hacer cosas, de jugarse y estar presente. Sale de un cargo, va a otro, inmediatamente toma las riendas para ponerse a trabajar. Elabora mucho, piensa mucho. Y juega con claridad”.

Sobre lo que ella ve en él, finaliza: “Ella me dice que soy muy sensible. Está orgullosa con mi presente, porque me ve feliz. Siempre expresa: ‘Tengo un marido actor’. Además, me dice que estoy muy bien en la obra. Me elogia. Verla aplaudiéndome desde la platea, es algo que me emociona muchísimo”.

Su tiempo libre lo dedica a las artesanías, actividad sobre la que reflexiona: “Cuando voy a un lugar donde hay ramas caídas, y veo algo que puede llegar a ser un material para trabajar artísticamente, ya me lo llevo. También junto piedras y después las pinto. Todas las obras que voy haciendo las guardo en casa, a Patricia les gustan mucho”.

Sin embargo, lamenta la falta de tiempo para otros anhelos: “Hasta me han propuesto hacer una exhibición. Tendría que haberme puesto un taller, pero al final no lo hice. Yo siento que la vida se me pasó muy rápido para tantos proyectos que se me fueron ocurriendo”.