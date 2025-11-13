Un grave accidente se registró esta mañana en el departamento Río Primero, cuando un camión cargado con rollos de alfalfa fue embestido por un tren de carga con 60 vagones. El siniestro ocurrió cerca de las 7 de la mañana, en la intersección de las rutas provinciales 10 y 19, una zona rural donde la visibilidad suele verse reducida por la neblina.

Según el parte policial, el camionero al mando de un Mercedes-Benz no advirtió la cercanía de la formación ferroviaria y cruzó las vías sin detenerse, provocando el violento impacto. A pesar del golpe, el conductor del camión salió ileso, mientras que el maquinista del tren sufrió escoriaciones leves en el rostro.

El tren, que trasladaba granos y materiales, arrastró el vehículo varios metros hasta detenerse. En el lugar trabajaron efectivos policiales y bomberos voluntarios para controlar la situación y despejar las vías, que permanecieron cortadas durante varias horas.

Las autoridades investigan las causas del siniestro y analizan si el paso a nivel contaba con la señalización adecuada. Testigos del lugar señalaron que el estruendo del impacto “se escuchó a varios kilómetros”.