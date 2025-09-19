Este jueves, el barrio Brisas del Sauce, en Santa Lucía, vivió un momento histórico con la inauguración de su nuevo polideportivo. Ante una multitud de vecinos, las autoridades provinciales y municipales, entre ellas el vicegobernador Fabián Martín y el intendente Juan José Orrego, presentaron el espacio donde se podrán practicar handball, básquet, vóley y fútbol. Hace siete años el lugar era un baldío, pero hoy se convirtió en un centro deportivo. La apertura que contó con la presencia de numerosos chicos, algunos llevando sus pelotas para jugar de inmediato, y con la bendición de un sacerdote que dio inicio oficial al complejo.

Niños, familias y dirigentes participaron del acto en Santa Lucía.

Entre los presentes estuvieron el vicegobernador Fabián Martín y el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, quienes destacaron la importancia de sumar infraestructura para los barrios en crecimiento. La emoción fue compartida por los vecinos, que durante años esperaron un lugar seguro para el deporte y la recreación. Silvia, residente del lugar, recordó a DIARIO HUARPE que hace siete años el terreno era un descampado que generaba inseguridad. “Me robaron dos veces, los ladrones escapaban por acá. Ahora el polideportivo va a disminuir este tipo de hechos”, expresó.

Familias de Brisas del Sauce celebraron el estreno del polideportivo entre mates y mesas al aire libre. Foto: Diario Huarpe, Mariano Martín

Por su parte, el intendente Orrego remarcó que la obra vino a dar respuesta al pedido constante de la comunidad. “Era muy necesario porque este es un barrio joven, con muchos niños. Antes jugaban en la calle y los vecinos nos pidieron un espacio. Pudimos transformar este terreno vacío en un lugar multidisciplinar, donde habrá escuelitas deportivas y diferentes actividades”, señaló.

Juan José Orrego dió un discurso para todos los presentes.

También el vicegobernador y candidato por el Frente Por San Juan, Fabián Martín destacó la importancia de las políticas provinciales que acompañan a los jóvenes. En ese sentido, expresó: “El gobernador Orrego y su equipo ha mejorado la asistencia de alumnos en las escuelas y universidades, porque hay chicos que a veces podían ir a las escuelas y otras veces no, porque no tenían para el pasaje colectivo. Y las obras que se están haciendo, las casas que se están construyendo, todo lo que se está impulsando desde el Gobierno, está siendo reconocido por los sanjuaninos”.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la bendición del padre Carlos Allende. Durante su mensaje, destacó que el deporte ayuda al desarrollo integral de las personas y pidió cuidar este nuevo espacio. Luego bendijo a las autoridades y a los presentes, generando un cierre simbólico para la celebración.

Con un clima ideal y una comunidad unida, la inauguración del polideportivo Brisas del Sauce no solo marca un avance en infraestructura para Santa Lucía, sino también un compromiso por promover el deporte, la convivencia y la seguridad en el barrio.