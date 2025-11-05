Un choque entre dos autos ocurrió este miércoles por la tarde en Capital y dejó como saldo a un hombre hospitalizado. El siniestro vial se registró alrededor de las 15, sobre calle 25 de Mayo, entre Las Heras y Ortega, y fue intervenido por personal de la Comisaría 4ª.

Según las primeras informaciones, un Fiat Cronos y un Volkswagen Polo circulaban en direcciones opuestas por calle 25 de Mayo cuando, por motivos que aún se intentan establecer, terminaron impactando.

El Fiat Cronos era conducido por Santos Córdoba, de 35 años, mientras que el VW Polo estaba al mando de Rodolfo Morales, de 45. Tras la colisión, Córdoba sufrió lesiones que todavía deben ser confirmadas por los médicos, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson.