Policiales > Final feliz en San Martín

Policías salvaron a un perro que estaba atado dentro de un canal

Un llamado anónimo permitió salvar la vida de un perro que había sido atado dentro de un canal en Dos Acequias. Los efectivos actuaron con rapidez y lograron rescatarlo a tiempo. 

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
El rescate ocurrió en la zona Dos Acequias de San Martín. 

La historia pudo tener un final trágico, pero la rápida intervención policial lo evitó. En la localidad de Dos Acequias, departamento de San Martín, un perro fue hallado atado dentro de un canal de calle Florida. Gracias al aviso de un vecino anónimo y al accionar de la policía, el animal fue rescatado con vida.

Efectivos de la Unidad Operativa Dos Acequias acudieron de inmediato al lugar tras recibir el llamado. Al llegar, encontraron al perro de color marrón amarrado con una língua y una soga, sin posibilidad de escapar. El cabo primero Darío Quiroga y el agente Jorge Luis Guevara ingresaron al cauce y lograron liberarlo.

Los efectivos que rescataron al animal.

Por el momento, se desconoce la identidad del dueño del animal. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del hecho y establecer posibles responsabilidades. 

