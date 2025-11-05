Policiales > Final feliz en San Martín
Policías salvaron a un perro que estaba atado dentro de un canal
POR REDACCIÓN
La historia pudo tener un final trágico, pero la rápida intervención policial lo evitó. En la localidad de Dos Acequias, departamento de San Martín, un perro fue hallado atado dentro de un canal de calle Florida. Gracias al aviso de un vecino anónimo y al accionar de la policía, el animal fue rescatado con vida.
Efectivos de la Unidad Operativa Dos Acequias acudieron de inmediato al lugar tras recibir el llamado. Al llegar, encontraron al perro de color marrón amarrado con una língua y una soga, sin posibilidad de escapar. El cabo primero Darío Quiroga y el agente Jorge Luis Guevara ingresaron al cauce y lograron liberarlo.
Por el momento, se desconoce la identidad del dueño del animal. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del hecho y establecer posibles responsabilidades.