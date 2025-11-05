El presidente Javier Milei encabezó este miércoles una reunión en Casa Rosada con diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza y del PRO, en el Salón Héroes de Malvinas. El encuentro tuvo como objetivo coordinar la agenda parlamentaria del nuevo período legislativo y consolidar la alianza entre ambos espacios políticos.

Entre los asistentes estuvieron la presidente de La Libertad Avanza, Karina Milei, y el vicepresidente del partido, Martín Menem, junto a los principales referentes parlamentarios de las dos fuerzas.

Por San Juan participaron el diputado nacional José Peluc y el diputado electo Abel Chiconi, quienes integraron la mesa de trabajo convocada por el mandatario. Ambos reafirmaron su compromiso con el proyecto político y las reformas que impulsa el Gobierno nacional.

Durante la reunión se analizaron las prioridades legislativas del Ejecutivo, centradas en profundizar las transformaciones económicas e institucionales que Milei promueve desde el inicio de su gestión.

El encuentro se desarrolló en un clima de unidad y coordinación política, con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto entre La Libertad Avanza y el PRO dentro del Congreso y garantizar la continuidad del programa de gobierno.