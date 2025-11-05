El Ministerio de Educación de San Juan, a través de la Dirección de Educación Inicial y la Dirección de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios, presentó la primera formación provincial “Aulas Diversas – Altas Capacidades”, organizada en colaboración con el Instituto Superior de Formación Docente Domingo Faustino Sarmiento.

La jornada se desarrolló en el Centro de Convenciones y reunió a supervisores, directivos, docentes de Educación Inicial, profesores y estudiantes de institutos de formación docente, así como profesionales de Gabinetes Interdisciplinarios. El objetivo principal fue brindar herramientas pedagógicas para reconocer y atender la diversidad en el aula, considerando que cada alumno posee un ritmo y estilo de aprendizaje únicos.

Publicidad

Durante las exposiciones, los especialistas abordaron los principios de igualdad y equidad educativa, estrategias para construir aulas cerebro-compatibles, la identificación de perfiles de estudiantes con altas capacidades, métodos de detección temprana y adaptaciones curriculares que promuevan desafíos adecuados para su desarrollo integral.

La directora de Educación Inicial, Laura Castro, destacó: “Cada niño necesita un camino propio para aprender, y esa es la mirada que estamos promoviendo”. Por su parte, el director de Gabinetes Técnicos e Interdisciplinarios, Luis Lucero, señaló que “detectar las altas capacidades es una tarea que requiere conocimiento y sensibilidad”.

Publicidad

La ministra Silvia Fuentes envió su saludo y ponderó la iniciativa: “Esta formación avanza sobre un nuevo eje de trabajo y nos invita a mirar la enseñanza desde la singularidad de cada estudiante, a construir aulas más conscientes del potencial de cada uno de nuestros alumnos”.

La propuesta forma parte del Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, que contempla acciones a corto, mediano y largo plazo para todos los niveles y modalidades educativas, con el fin de fortalecer la atención a la diversidad y el desarrollo integral de cada estudiante.