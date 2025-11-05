La Asociación de Guías de Turismo de San Juan manifestó su “enérgico repudio” tras los graves daños provocados el pasado domingo 2 de noviembre en la Pampa del Leoncito, en Calingasta. Desde la entidad remarcaron que la actitud del contingente “no tiene nada que ver con el turismo” y la calificaron como una acción “irracional, dañina y carente de respeto por el patrimonio natural”. Uno de los aspectos que más indignación generó entre los guías fue que el grupo no estaba acompañado por un guía de turismo habilitado.

“El supuesto líder de la actividad no figura en los registros oficiales ni como guía ni como agente de viajes. No pertenece al sistema turístico formal”, alertaron. Para la Asociación, la falta de un profesional a cargo fue clave para que se produjera el daño.

Recordaron que la Pampa del Leoncito no solo está protegida por la Ley 411-F debido a su formación geológica, sino también por la Ley 571-F, que la vincula a la Gesta Sanmartiniana.

La entidad también subrayó la gravedad del hecho al tratarse de personas provenientes de provincias con fuerte actividad turística basada en entornos naturales. “Resulta más incomprensible aún que siendo de zonas donde se valora el paisaje, hayan actuado con tal nivel de irresponsabilidad”, señalaron.

En su comunicado, la Asociación expresó su apoyo al municipio de Calingasta y destacó el compromiso del intendente Sebastián Carbajal ante la situación. Además, ofrecieron colaborar en la implementación de un servicio de guías habilitados en el departamento para fortalecer el cuidado del patrimonio y brindar seguridad a los visitantes.

“Creemos que el turismo debe ser una herramienta de disfrute y educación, no de destrucción. Estamos dispuestos a trabajar para que hechos así no vuelvan a repetirse”, concluyeron.