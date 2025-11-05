En Capital se concentra la mayor cantidad de kioscos destinados a la venta de diarios y revistas de toda la provincia. Lamentablemente, más de la mitad de estos escaparates están hoy cerrados y sin uso. Este abandono generó un problema grave: muchos de estos lugares se convirtieron en espacios usurpados para "mal uso", e incluso en refugios para personas en situación de calle, lo que conlleva la presencia de olores nauseabundos y escasez de limpieza en la zona.

Publicidad

El relevamiento municipal arrojó que hay un poco más de 60 escaparates en Capital, pero son muy pocos los que se mantienen activos vendiendo diarios y revistas. La actividad del rubro fue desapareciendo debido a que el avance de la tecnología con los celulares y el internet cambiaron la forma de consumir noticias o mantenerse informado.

En este contexto de abandono, se observó que algunos puestos fueron reconvertidos; por ejemplo, se los usa como depósito o, en algunos casos, para la venta de ropa, como remeras y pantalones.

Publicidad

Respecto a la responsabilidad, el Sindicato de Diarios y Revistas ya no existe, siendo apenas una mutual, por lo que ellos no se hacen cargo de esta situación. La tenencia de los puestos les había sido otorgada por el Poder Judicial hasta ciertas fechas que ya pasaron, lo que permitiría deshacerse de ellos. Los dueños que cerraron o reconvirtieron el puesto no deben dar explicaciones a la mutual.

La entidad que debe exigir explicaciones es la Municipalidad de la Capital, ya que los puestos ocupan un espacio en la vía pública. La Municipalidad tiene la prioridad o autorización para levantarlos y llevarlos a un depósito.

Publicidad

La Municipalidad de la Capital tomó el guante y está trabajando para poner fin a esta postal del San Juan antiguo. Visitaron y notificaron a los propietarios, e intentaron contactarlos en función de los datos existentes, pero resultó casi imposible en la gran mayoría de los casos. La posición municipal es clara: si los escaparates no cumplen su finalidad, no deberían estar en la vía pública.

Actualmente, se está trabajando en un proyecto para reubicar a aquellos que sigan trabajando, siempre y cuando reencaucen su actividad de manera que no interfiera con los comercios cercanos y sea validada socialmente.