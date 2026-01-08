Una intensa tormenta se desató este jueves 8 de enero en la capital sanjuanina y sorprendió a los vecinos por la fuerza de la lluvia. El fenómeno se presentó de manera repentina y generó un escenario marcado por la baja visibilidad en la vía pública.

La caída constante del agua invadió las calles de la ciudad, donde circular se volvió complejo debido a la intensidad de la precipitación. En distintos puntos, la visibilidad fue escasa y obligó a extremar precauciones.

El temporal tomó por sorpresa a los sanjuaninos, que no esperaban una lluvia de tal magnitud en ese momento de la jornada. La situación se replicó en varias zonas de la capital.

La tormenta dejó en evidencia el impacto inmediato de las lluvias intensas en el entorno urbano, con calles cubiertas de agua y dificultades para transitar.