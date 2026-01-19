La litigiosidad laboral en Argentina continúa en crecimiento, con más de 134.000 demandas por riesgos de trabajo iniciadas en 2025 y una tendencia al alza del número de juicios, especialmente en el último cuatrimestre del año pasado.

Un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) plantea una paradoja: a pesar de que la siniestralidad laboral (como accidentes y muertes en el ámbito de trabajo) ha disminuido en los últimos años, la cantidad de juicios judiciales se mantiene elevada y genera presión sobre el sistema.

Publicidad

El estudio señala que solamente el 55 % de lo que desembolsan las empresas cuando pierden un juicio llega realmente al trabajador como compensación. El 45 % restante se destina a gastos judiciales e intermediación, incluyendo la cuota litis de los abogados, honorarios de peritos, tasas de justicia y otros costos asociados.

Dentro de ese reparto, un 14 % va a la cuota litis de abogados, el 11 % a honorarios del letrado del actor, 7 % a peritos, 8 % al abogado de la compañía, y se suman otros ítems como honorarios de segunda instancia y tasas judiciales que reducen la parte final que recibe el trabajador.

Publicidad

El fenómeno coincide con un contexto en el que la litigiosidad laboral alcanzó cifras récord y encendió alertas en aseguradoras y empleadores, que advierten sobre el impacto económico y la sostenibilidad del sistema si no se adoptan cambios estructurales o reformas legales.