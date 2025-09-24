Karina Jelinek confirmó que ha vuelto a estar en pareja con Flor Parise, luego de que hace apenas tres días anunciara su separación a través de una historia en Instagram. La ruptura, que duró solo unas horas, sorprendió a sus seguidores y generó diversas especulaciones.

El pasado jueves por la noche, Jelinek publicó un mensaje contundente en sus redes: “Para todas las personas que me preguntan... sí, estoy súper soltera”. Sin embargo, horas después decidió eliminar esa historia y reemplazarla con otra en la que escribió: “Ok, te perdono”.

En diálogo con un programa de televisión, la modelo explicó la razón detrás de estas publicaciones impulsivas: “Yo a veces no nivelo las cosas que escribo por Instagram, al otro día aparece en todos los portales y digo, ‘no, ¿qué dije?’”.

Karina detalló que la separación fue producto de un malentendido durante una salida a una fiesta en Tequila. Mientras ella quería retirarse temprano por cansancio, Flor prefería quedarse. “Me fui y me enojé por eso. Al otro día dije, ‘no fue tan grave, ya está, ya pasó’” agregó.

La modelo reconoció que, aunque es una persona segura, como todas las parejas tienen sus momentos y discusiones: “Fue una interna, una peleita que todos tenemos, en las familias nos peleamos todos, los amigos nos peleamos todos”.

Respecto a los rumores sobre un posible casamiento, Karina aclaró que aún no hay nada concreto: “Era algo simbólico en una isla de Tulum, que un amigo que tiene una cadena de hoteles nos ofreció. Algo con los mayas, como en Las Vegas, pero en Tulum. Y no sé, vamos a ver qué pasa. Ni idea, vivo el día a día”.

Flor Parise también se sumó a la conversación y explicó cómo maneja las reacciones de Karina en redes sociales: “Le digo, ‘borrá la historia’. Pero son cosas que pasan. Uno a veces discute, por pavadas, y Kari es más impulsiva y lo sube a Instagram”.

Karina, por su parte, aseguró que siempre dice lo que piensa y que su público la conoce desde hace más de dos décadas: “Por supuesto, yo todo lo que pienso lo digo. La gente me conoce hace 22 años”.

Flor finalizó destacando que, a pesar de estas diferencias, están bien: “Lo ve un montón de gente, no es que tenés un Instagram que lo ve tu familia y tus amigos, lo ve todo el mundo. Estamos muy bien”.