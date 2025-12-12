Policiales > En Capital
Tres ladrones intentaron robar en una casa y los atraparon
Por Ariel Patruceli
Tres delincuentes, entre ellos una mujer, fueron detenidos cerca de la medianoche de este jueves luego de intentar robar en una vivienda de Villa América, en Capital. El hecho fue descubierto gracias a un vecino que llamó al 911 tras ver movimientos sospechosos y escuchar la alarma del domicilio.
El intento de robo ocurrió en calle Cuba, antes de Maipú, cuando dos sujetos saltaron la reja e ingresaron a una casa forzando y rompiendo la puerta principal. Ese ruido activó la alarma y alertó a un vecino, quien inmediatamente dio aviso a la Policía.
En pocos minutos llegó un efectivo motorizado de la Departamental N°1, el cabo Carlos Ontiveros, quien sorprendió a los intrusos dentro del inmueble: uno estaba en el comedor y el otro en la planta alta. Con este último, Ontiveros mantuvo un forcejeo que terminó en una caída por la escalera hacia la planta baja, tanto del policía como del delincuente.
Mientras tanto, una mujer que hacía de “campana” en la vereda fue detenida por personal ciclista de Villa América que también acudió al operativo. Los tres quedaron aprehendidos y serán puestos a disposición de la Justicia.