Tres delincuentes, entre ellos una mujer, fueron detenidos cerca de la medianoche de este jueves luego de intentar robar en una vivienda de Villa América, en Capital. El hecho fue descubierto gracias a un vecino que llamó al 911 tras ver movimientos sospechosos y escuchar la alarma del domicilio.

La mujer que se encontraba fuera de la casa haciendo guardia y fue atrapada.

El intento de robo ocurrió en calle Cuba, antes de Maipú, cuando dos sujetos saltaron la reja e ingresaron a una casa forzando y rompiendo la puerta principal. Ese ruido activó la alarma y alertó a un vecino, quien inmediatamente dio aviso a la Policía.

En pocos minutos llegó un efectivo motorizado de la Departamental N°1, el cabo Carlos Ontiveros, quien sorprendió a los intrusos dentro del inmueble: uno estaba en el comedor y el otro en la planta alta. Con este último, Ontiveros mantuvo un forcejeo que terminó en una caída por la escalera hacia la planta baja, tanto del policía como del delincuente.

En la planta alta había dormitorios donde los ladrones estaban cargando efectos en una maleta.

Mientras tanto, una mujer que hacía de “campana” en la vereda fue detenida por personal ciclista de Villa América que también acudió al operativo. Los tres quedaron aprehendidos y serán puestos a disposición de la Justicia.