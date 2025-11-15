Nati Jota, la host de Olga, se mantiene activa en las redes sociales y diariamente se comunica con su comunidad virtual. Recientemente, la influencer se dirigió a sus miles de seguidores para explicar de qué forma se lesionó el sábado durante una salida nocturna que, lamentablemente, "no resultó tan gratificante como esperaba".

Mientras manejaba su auto rumbo a Olga, Nati Jota narró y reflexionó sobre las consecuencias de usar taco y hacer ejercicio.

La influencer contó que usó unos zapatos con un poco de taco. Ella pensó durante toda la noche que estaba "ejercitando tobillos" y que era la mejor manera de fortalecerlo mientras se divertía con unos zapatos que le quedaban divinos.

Sin embargo, Nati Jota se dio cuenta de su error. Se dijo a sí misma que "no es así" y que si uno no está fortaleciendo el tobillo nunca, no puede hacer eso.

Nati Jota reflexionó que si uno se pone esos zapatos durante ocho horas, ya no está fortaleciendo el tobillo, sino que lo está “exponiendo”. El resultado fue que tropezó en la escalera y se esguinzó.

La lesión, técnicamente, había ocurrido hace tres semanas. Nati Jota admitió que no hizo "nada" al respecto. Aunque fue a la kinesióloga y le dio tarea, ella no la cumplió.

Debido a que solo dejó "que el tiempo pase y no hice nada", el tropiezo reciente no fue un nuevo esguince, sino que su esguince anterior se le “volvió a foja cero”.