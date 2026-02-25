Rawson lanzó descuentos del 30% en medicamentos para vecinos sin obra social

En un paso decisivo para fortalecer la red de contención sanitaria del departamento, la Municipalidad de Rawson puso en marcha una iniciativa que busca aliviar el bolsillo de los vecinos que no cuentan con cobertura de obra social. El intendente, Carlos Munisaga, formalizó un convenio de cooperación con las farmacias Villa Krause y Nueva España, el cual se hace extensivo a todas las farmacias del departamento, con el objetivo principal de facilitar el acceso a medicamentos de primer nivel con un descuento directo del 30%.

Convenio con farmacias locales. FOTO: Gentileza

Esta iniciativa se enmarca dentro del programa PROMUSA (Programa Municipal de Salud) y cuenta con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral, a cargo de Graciela Yañez. La medida busca dar una respuesta concreta ante la actual situación económica, articulando esfuerzos entre el sector público y el privado para garantizar que las familias en situación de vulnerabilidad puedan continuar sus tratamientos médicos sin interrupciones.

"Este convenio es una herramienta fundamental para cuidar la salud de nuestra comunidad. Queremos que ningún vecino de Rawson se vea obligado a interrumpir un tratamiento por falta de recursos", destacaron desde el Ejecutivo Municipal al anunciar la puesta en marcha del programa.

Tecnología al servicio de la salud

Una de las novedades más relevantes de este convenio es la implementación de la aplicación MisRx, una plataforma digital que permitirá a los profesionales de salud confeccionar recetas electrónicas de manera ágil y segura. El sistema fue diseñado para simplificar el proceso y garantizar que el beneficio llegue de forma directa a quienes lo necesitan.

El funcionamiento del sistema se desarrolla en tres pasos sencillos. En primer lugar, el médico prescribe el medicamento de primer nivel a través de la aplicación, incluyendo el DNI y los datos del paciente en la receta digital. Luego, el beneficiario debe registrarse en el sistema de Medicamentos de Primer Nivel (MPN). Finalmente, al presentar la receta digital en las farmacias adheridas, el paciente recibe automáticamente el 30 por ciento de descuento en los productos recetados, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni presentar documentación en papel.

Compromiso con la transparencia

El convenio, que tendrá vigencia inicial hasta diciembre de 2026, establece mecanismos claros para garantizar la transparencia en la aplicación del beneficio. Las farmacias adheridas absorberán el costo del descuento sin generar obligaciones económicas adicionales para las arcas municipales, lo que permite implementar la medida sin afectar el presupuesto comunal.

Además, se realizarán informes mensuales de seguimiento para verificar el correcto alcance del beneficio y asegurar que llegue efectivamente a quienes más lo necesitan. Esta metodología de control permitirá ajustar detalles y garantizar la sostenibilidad del programa en el tiempo.

Rawson a la vanguardia en salud local

Con más de 10.000 farmacias adheridas a la red nacional de MPN, Rawson se posiciona a la vanguardia en gestión de salud local, promoviendo un acceso equitativo y moderno para todos sus habitantes. La iniciativa del municipio no solo representa un alivio económico directo para las familias sin obra social, sino que también moderniza la forma en que se gestionan las prescripciones médicas, incorporando herramientas digitales que agilizan y transparentan el proceso.

El programa PROMUSA se consolida así como una política pública con impacto real en la calidad de vida de los vecinos de Rawson, demostrando que la articulación entre el sector público y privado puede generar soluciones concretas para las problemáticas sociales más urgentes.