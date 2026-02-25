El Gobierno de San Juan presentó oficialmente los canales para inscribirse en el Boleto Escolar y Docente Gratuito 2026 y confirmó que el trámite será completamente digital, con plazo hasta el 15 de marzo inclusive. El beneficio alcanzará a estudiantes de todos los niveles y modalidades de la provincia, así como a docentes en actividad.

El anuncio fue encabezado por la ministra de Gobierno, Laura Palma, quien brindó detalles sobre la modalidad de inscripción y el nuevo esquema vinculado a la tarjeta SUBE. “Como habíamos anticipado, la modalidad para poder hacer uso del beneficio del boleto escolar y boleto docente gratuito este año va a ser teniendo tarjeta SUBE registrada a nombre del estudiante”, señaló la funcionaria.

Desde el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, informaron que si bien el beneficio ya está vigente, actualmente se continúa utilizando la credencial 2025 hasta completar la migración al nuevo sistema.

Dos canales habilitados

La ministra detalló que existen dos vías oficiales para realizar la inscripción: la página web boletoescolar.sanjuan.gob.ar y el chatbot de CiDi, accesible tanto desde la web de Ciudadano Digital como a través de WhatsApp.

“Tenemos una página web que es boletoescolar.sanjuan.gov.ar. Con esta página vamos a poder acceder a un botoncito que dice solicitar mi boleto gratuito. Nos van a pedir el número de documento y el número de trámite que figura en el mismo DNI”, indicó.

En caso de no tener una tarjeta SUBE registrada, el sistema ofrecerá un enlace para completar primero ese paso. “Si no tenemos una tarjeta SUBE registrada, nos va a dar un enlace para que podamos hacer primero el procedimiento de registración de la tarjeta SUBE”, precisó.

La validación de datos se realizará con las bases aportadas por el Ministerio de Educación y las universidades. “Ahí vamos a cotejar nosotros que esa persona sea un estudiante o sea un docente”, sostuvo.

Consulta en 48 horas

Palma informó que la respuesta al trámite estará disponible en un plazo aproximado de 48 horas. “En la misma página van a tener la consulta de trámite donde, más o menos a las 48 horas o a partir de las 48 horas, ya van a tener la respuesta si tienen el beneficio o no”, afirmó.

La ministra explicó que el sistema vinculará el DNI con la tarjeta SUBE del beneficiario. “Se vincula el número de documento a la tarjeta SUBE de ese estudiante y en esa SUBE van a tener registrados sus boletos”, detalló.

También aclaró que no será necesario presentar documentación en la instancia inicial. “En principio no hay que subir ningún tipo de documentación, solamente tienen que ingresar número de documento y número de trámite”, dijo.

En los casos en que el sistema no encuentre al solicitante en la base de datos, se habilitará un enlace para adjuntar la documentación correspondiente. “Aquellas personas que no figuran en las bases de datos, a esa persona en particular se les va a dar un enlace para que suban la documentación que se les solicite”, explicó.

Si el establecimiento educativo no aparece en el listado desplegable, se deberá seleccionar la opción “Otro” y completar el nombre manualmente.

Fin de las credenciales

La funcionaria remarcó que este año no se emitirán nuevas credenciales físicas. “Este año no van a tener que realizar credenciales, así que conservar solamente la del año pasado”, expresó.

Sin embargo, advirtió que el sistema migrará definitivamente a SUBE una vez vencido el plazo de inscripción. “A partir de esa fecha ya vamos a ir migrando al sistema de tarjeta SUBE. Una vez que esté completo el trámite, ya después no van a poder viajar con credencial”, sostuvo.

En ese sentido, subrayó que cada beneficiario deberá contar con su propia tarjeta registrada. “Van a tener que tener sí o sí la SUBE registrada a nombre del estudiante o del docente, o sea, a nombre del beneficiario. Cada estudiante tiene que tener una SUBE propia”, concluyó.

Los canales de inscripción ya se encuentran habilitados y permanecerán activos hasta el 15 de marzo.