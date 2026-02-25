Una de las firmas más emblemáticas de Argentina en el rubro de termos, Lumilagro, decidió reinventarse para mantener su liderazgo en un mercado golpeado por la competencia internacional y el contrabando. La compañía, presente en el país desde hace 85 años, presentó recientemente su nuevo producto Luminox Pampa y reorganizó su modelo de negocios combinando producción nacional con la importación de ciertos productos.

Históricamente conocida por sus termos con ampolla de vidrio, Lumilagro vio cómo la irrupción de modelos aspiracionales de marcas extranjeras y la fuerte presencia de productos importados de baja calidad alteraron la competencia local. Frente a ello, la empresa encabezada por su cuarta generación decidió mezclar su tradicional producción local con la importación de termos de acero inoxidable a precios más competitivos, manteniendo siempre criterios de calidad certificada y normas sanitarias.

El nuevo termo Luminox Pampa se lanzó para ocupar un segmento del mercado que valora la seguridad y el diseño sin pagar precios altísimos: tiene acero inoxidable 304 certificado, un pico cebador que evita derrames, ergonomía mejorada y una base reforzada para mayor estabilidad, además de mantener bien la temperatura de las bebidas por más horas.

Según la empresa, este producto está orientado tanto a usuarios urbanos que buscan calidad y durabilidad como a consumidores que antes se inclinaban por marcas globales de moda o por productos importados de dudosa procedencia.

La estrategia de Lumilagro responde también al contexto competitivo actual, donde la importación y la moda de ciertos termos internacionales cambiaron las reglas del juego. Al integrar producción local con procesos de importación planificados, la empresa apunta a consolidar una relación precio-calidad atractiva para el mercado argentino y asegurar su presencia en los próximos años.