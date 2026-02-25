🔎 SEO:

El presidente de Club Atlético Rosario Central, Gonzalo Belloso, habló con franqueza sobre la posibilidad de que el “Chacho” Coudet asuma como entrenador de River tras la salida de Marcelo Gallardo, y admitió que lo “dejaría incómodo”. (TyC Sports)

En medio de la búsqueda del sucesor de Marcelo Gallardo en el banco de Club Atlético River Plate tras su reciente renuncia, el presidente de Club Atlético Rosario Central, Gonzalo Belloso, se refirió con honestidad a la posible llegada de Eduardo Coudet al club millonario y reconoció que la situación le resultaría “incómoda”. (TyC Sports)

Entrevistado en una radio porteña, Belloso recordó que intentó en varias oportunidades contratar a Coudet para que dirigiera a su propio club, Rosario Central, debido a la fuerte identificación del exentrenador con la institución tanto como jugador como técnico. “Lo fui a buscar muchas veces al Chacho Coudet, soy amigo, lo quise siempre en el club, pero nunca se pudo”, dijo el presidente. (TyC Sports)

Luego, ante la posibilidad de que River avance en las negociaciones para que Coudet —actual entrenador del Alavés en España— sea su reemplazo tras la salida de Gallardo, Belloso fue claro: “Si le dice que sí a River, a mí me queda incómodo”. (TyC Sports)

La declaración refleja tanto la relación personal y el afecto hacia Coudet como la frustración por no haber podido concretar su regreso a Central, donde mantiene un fuerte vínculo con gran parte del entorno del club rosarino. (TyC Sports)

Aunque aún no hay anuncio oficial sobre el destino de Coudet, su nombre pica en punta en Núñez por su trayectoria y afinidad con el fútbol argentino, lo que ha generado un intenso debate en Rosario y entre los fanáticos del Canalla. (TyC Sports)

Contexto: La posible llegada de Coudet a River se da en un contexto de transición para el club millonario tras la salida de Gallardo, y su decisión pasó a ser uno de los temas más comentados en el ambiente futbolístico argentino. (TyC Sports)