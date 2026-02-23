El imponente paisaje del Dique Punta Negra fue escenario de una intensa jornada deportiva con la realización del Triatlón Cordillerano “Almendro Sport”, competencia que reunió a más de un centenar de atletas y que formó parte del calendario nacional.

La prueba fue válida por la quinta fecha del Campeonato Argentino de Triatlón y convocó a competidores de distintas provincias como San Juan, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Catamarca, además de representantes internacionales, entre ellos atletas de Panamá.

Organizado por Almendro Sport y la Asociación Cordillerana de Triatlón, con el apoyo del Gobierno de San Juan, el evento comenzó en las primeras horas de la mañana. El parque cerrado abrió a las 6:30 y las principales categorías largaron desde las 7:30, en un marco natural que combinó montaña, agua y ruta.

La competencia se desarrolló en dos modalidades. La distancia Sprint incluyó 750 metros de natación en aguas abiertas, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo. En tanto, la Súper Sprint contempló 400 metros de nado, 8 kilómetros de ciclismo y 2,5 kilómetros de trote, permitiendo la participación de atletas de distintos niveles y edades.

A lo largo de la jornada, el público acompañó desde distintos sectores del dique, alentando a los competidores que afrontaron un circuito exigente y técnico, característico del entorno cordillerano.

El cierre estuvo marcado por la ceremonia de premiación, donde los mejores clasificados de cada categoría recibieron sus trofeos, mientras que todos los finishers fueron distinguidos con medallas recordatorias, coronando una jornada que volvió a posicionar a San Juan como plaza fuerte del deporte nacional.