La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) presentó oficialmente “Venenosos SJ”, una aplicación gratuita desarrollada por especialistas de la Facultad de Ciencias Exactas para identificar especies ponzoñosas de la provincia y orientar sobre cómo actuar ante picaduras o mordeduras. La herramienta ya está disponible para dispositivos Android y próximamente se habilitará para iOS.

Jorge Castro, rector de la UNSJ. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

En diálogo con DIARIO HUARPE, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Jorge Castro, destacó el alcance del proyecto. “Es un aporte significativo, lo digo con absoluta humildad, que hace la facultad a la sociedad sanjuanina a través de un trabajo interdisciplinario entre informáticos y biólogos”, afirmó.

Publicidad

Castro subrayó el respaldo científico de la iniciativa: “El contenido específico es biológico y hecho al más alto nivel porque los científicos nuestros son todos investigadores, son doctorados, algunos de CONICET, profesores acá de la universidad que tienen todos estos elementos que aparecen en la app debidamente publicados, lo cual le da el marco científico necesario para entender que esto es una aplicación que tiene la mayor de las seriedades científicas”.

Disponible desde hoy

Consultado sobre la disponibilidad, el decano fue preciso: “De hoy mismo. Por el momento lo que está habilitado es para sistemas Android y pronto vamos a habilitarlo para los sistemas de iPhone. Pero a partir de hoy mismo se puede bajar la aplicación de la manera habitual que se hace para cualquier otra aplicación en un teléfono celular”.

Publicidad

Para descargarla, los usuarios deben buscar “Venenosos SJ” en Play Store. La app incluye fotografías, descripciones de hábitat, niveles de peligrosidad y recomendaciones de prevención y primeros auxilios, además de información sobre centros de salud.

“Hay que entrar por el mecanismo habitual en el teléfono, colocar ‘Venenosos San Juan’, ahí sale la opción para bajarlo y tiene una serie de ventanas que naturalmente indican cómo trabajar en caso de algún percance que pueda tener alguien ante la picadura de una araña, de un escorpión o bien la mordedura de alguna serpiente”, explicó Castro.

Publicidad

Cobertura de especies y ciencia ciudadana

Según detalló el decano, la aplicación reúne “varias decenas” de especies registradas en la provincia y abarcaría la totalidad de los animales venenosos presentes en San Juan. No obstante, contempla situaciones excepcionales. “No se descarta que muchas veces pueda venir de alguna provincia algún cargamento, por ejemplo de leña, y por ahí venir alguna especie que no estaba debidamente erradicada y comenzar a instalarse en la provincia”, advirtió.

Frente a ese escenario, la app incorpora una función de reporte. “Tiene una ventana con la cual se permite fotografiar aquella serpiente, por ejemplo, que no pueda estar entre las catalogadas o estudiadas en la provincia. Esa fotografía llega inmediatamente a nuestros investigadores, como así también la ubicación correspondiente, e inmediatamente el compromiso es trasladarse al lugar para tratar de rastrear e investigarla y detectar si es un animal venenoso o no”, sostuvo.

La iniciativa fue desarrollada en el marco de un proyecto de extensión universitaria y contó con la participación de biólogos e informáticos de distintos institutos de la Facultad de Ciencias Exactas. Con esta herramienta, la UNSJ busca informar, prevenir y desmitificar creencias en torno a animales ponzoñosos, promoviendo el conocimiento científico y la participación ciudadana.