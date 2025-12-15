Wanda Nara debió presentarse para declarar como testigo en la causa que investiga a Nicolás Payarola, su ex abogado, quien se encuentra imputado por estafas reiteradas. Sin embargo, su jornada en la fiscalía dio que hablar desde el momento en que puso un pie en la dependencia judicial.

El nombre de Wanda quedó implicado en esta investigación luego de que se encontraran varios documentos con su nombre durante los allanamientos realizados en la casa y oficina de Payarola. De hecho, el propio abogado imputado pidió que se la convocara a declarar. La fiscalía intentará determinar si la mediática tuvo algún tipo de peso en las supuestas estafas de Payarola o si es, por el contrario, una de las perjudicadas por él.

A pesar de ser un día clave, la llegada de Wanda a la UFI de Benavidez desencadenó un "blooper". La empresaria se presentó en el lugar a las 7:14 de la mañana, pero la cita original estaba pautada para las 8:00 horas. Como consecuencia, la dependencia judicial aún estaba cerrada y no había nadie para darle acceso.

Ante la imposibilidad de ingresar, la cronista de Desayuno Americano relató lo ocurrido con la testigo: “Se tuvo que quedar tomando mate en la caminoneta con Martin Migueles, que vino a acompañarla”. De esta manera, Wanda tuvo que pegar la vuelta y esperar en su vehículo hasta la hora correcta.

Aunque fue esperada en la puerta por cronistas de Desayuno Americano, Wanda Nara se negó rotundamente a mediar palabra, infiriéndose que temía decir algo que pudiera afectarla en la causa.