La impactante historia real detrás de un reciente éxito en Netflix

En julio de 1939, un niño de apenas 12 años protagonizó una de las historias de supervivencia más recordadas en la historia de Estados Unidos, y que recientemente se dio a conocer por medio de una película en Netflix. Donn Fendler se extravió en una expedición por el monte Katahdin, en Maine, y pasó nueve días completamente solo en una zona montañosa y hostil. Su odisea no solo conmovió al país en su momento, sino que ahora vuelve a ser noticia gracias al reciente estreno de "Perdido en la montaña", una película basada en su caso real.

La desaparición ocurrió en el Parque Estatal Baxter, luego de que una tormenta sorprendiera al grupo de excursionistas y separara al niño de sus acompañantes. Lo que siguió fue una de las operaciones de búsqueda más grandes del siglo, con miles de voluntarios y personal oficial rastreando la zona, mientras sus familiares, entre ellos su padre y tíos, lideraban el operativo. A pesar de los esfuerzos, Donn logró sobrevivir por su cuenta, enfrentando hambre, frío, picaduras e infecciones, y recorriendo a pie más de 80 kilómetros.

Una historia sigue conmoviendo

Su hallazgo, ocurrido en las afueras de Lunksoos, fue considerado un verdadero milagro. Una familia local lo encontró en estado delicado pero consciente, tras días sin agua potable ni comida. La historia capturó la atención de todo el país, fue portada de los principales medios y llegó incluso a oídos del presidente Franklin D. Roosevelt, quien lo premió con una medalla al valor por su resistencia y determinación.

Años después, Donn escribió su experiencia en el libro Lost on a Mountain in Maine, que se convirtió en lectura obligatoria en las escuelas de Maine. Más que un sobreviviente, Fendler se transformó en una figura inspiradora: dio charlas en instituciones educativas por décadas y motivó a generaciones de niños con su testimonio. Su vida continuó al servicio del país, al alistarse en el ejército, participar en la Segunda Guerra Mundial y formar parte de los Boinas Verdes.

La nueva producción de Netflix, dirigida por Andrew Kightlinger y producida por Sylvester Stallone, revive esta historia con fidelidad. Estrenada originalmente en 2024, Perdido en la montaña llegó a la plataforma en julio de 2025 y rápidamente se ubicó entre lo más visto a nivel global, con más de 4,6 millones de reproducciones. Con Luke David Blumm en el rol protagónico, el film pone nuevamente en el centro una historia que, pese al paso del tiempo, sigue emocionando.