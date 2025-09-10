¿Sentís que tu computadora tarda una eternidad en arrancar o que las aplicaciones se abren con lentitud? Estos inconvenientes no solo generan frustración, sino que también afectan tu productividad y experiencia al usar el equipo.

Antes de pensar en comprar una computadora nueva o invertir en costosas actualizaciones, existen soluciones simples que podés implementar para optimizar el rendimiento de tu PC.

Publicidad

Una de las causas más frecuentes de la baja performance es la falta de espacio en el disco, la ejecución de procesos innecesarios que consumen recursos valiosos y los drivers desactualizados, todos problemas que pueden resolverse con algunos ajustes básicos.

1. Limpiá tu disco rígido. El espacio reducido en el disco suele ralentizar el sistema. Para liberar espacio, podés usar la herramienta Limpieza de disco integrada en Windows, que elimina archivos temporales y cachés innecesarios. Para acceder, andá a Inicio ► Panel de control ► Sistema y seguridad ► Herramientas administrativas y seleccioná Limpieza de disco.

Publicidad

También es recomendable desinstalar programas que ya no utilizás. Esto se hace desde Panel de control ► Programas y características, donde podés eliminar aplicaciones olvidadas que ocupan espacio y recursos.

2. Verificá y optimizá los procesos en segundo plano. Muchas aplicaciones continúan funcionando aunque las cierres, consumiendo memoria y CPU sin razón. Para identificar y cerrar estos procesos, presioná Ctrl + Shift + Esc para abrir el Administrador de Tareas, revisá la pestaña Procesos y finalizá las tareas que no sean necesarias haciendo clic derecho sobre ellas.

Publicidad

3. Actualizá tus drivers. Los controladores desactualizados pueden provocar fallas en el hardware y reducir el rendimiento general. Para revisar y actualizar los drivers, ingresá al Administrador de dispositivos presionando Win + X o haciendo clic derecho en Inicio, y buscá dispositivos con una marca amarilla que indica problemas. Hacé clic derecho sobre ellos y seleccioná Actualizar controlador para buscar actualizaciones disponibles automáticamente.

Para quienes usan la computadora para jugar, existen otros consejos útiles. Actualizar los controladores de la tarjeta gráfica puede mejorar los cuadros por segundo (FPS). Además, activar el Modo juego en Windows prioriza los recursos para optimizar la experiencia. Esta opción está disponible en Configuración ► Videojuegos ► Modo de juego.

También es recomendable desactivar las aplicaciones que se inician automáticamente, ya que consumen recursos sin que lo notés. Esto se configura en Configuración ► Aplicaciones ► Inicio. Por último, desactivar animaciones y efectos visuales innecesarios puede acelerar el sistema; para hacerlo, andá a Configuración ► Sistema ► Acerca de ► Configuración avanzada del sistema ► Rendimiento y seleccioná "Ajustar para obtener el mejor rendimiento".

Con estos ajustes simples, tu computadora puede recuperar velocidad y eficiencia sin necesidad de gastar dinero ni conocimientos técnicos avanzados, mejorando tu experiencia diaria frente al equipo.