Una lamentable noticia sacude al departamento Capital, donde una jubilada de 68 años de edad fue despojada de una cifra millonaria a través de una elaborada estafa virtual. La víctima, de apellido Guimaraes y con domicilio en Concepción, perdió la impactante suma de $1.952.228 tras caer en la red de delincuentes que operan en línea.

El engaño, catalogado como una estafa millonaria, comenzó cuando la damnificada se topó con una publicidad en Facebook que, a primera vista, parecía ser legítima de la firma Naranja. Esta publicación prometía descuentos especiales y promociones exclusivas, captando la atención de la mujer. Al contactar el número que figuraba en la publicidad, fue atendida por un individuo que se presentó como un supuesto asesor.

Este "asesor" persuadió a la jubilada para que se hiciera clienta y, de forma metódica, le brindó indicaciones para operar en su cuenta de Mercado Pago. Sin percatarse de la dimensión del fraude, la mujer terminó entregando datos sensibles, lo que permitió a los estafadores acceder sin restricciones a sus cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Con esta información crucial en su poder, los delincuentes no tardaron en actuar. Gestionaron un total de 14 préstamos a nombre de la jubilada y transfirieron el dinero obtenido a diversas cuentas bancarias. Adicionalmente, se detectaron extracciones directas realizadas con la tarjeta Naranja de la víctima, por montos de $138.206 y $33.562. El perjuicio total, sumando los préstamos y las extracciones, ascendió a los mencionados $1.952.228.

Al descubrir el devastador engaño, la mujer Guimaraes se dirigió a la Comisaría 4ta de Desamparados para denunciar lo sucedido. El caso ha quedado en manos de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que ya ha iniciado las investigaciones pertinentes para dar con los responsables. Los investigadores sospechan que los autores de este fraude podrían operar desde otra provincia y que habrían utilizado cuentas "mulas" para desviar y blanquear los fondos robados.