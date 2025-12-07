La lluvia sorprendió a los sanjuaninos durante la noche de este sábado

El sábado 6 de diciembre por la tarde-noche, la provincia de San Juan, Argentina, experimentó el arribo de precipitaciones que modificaron significativamente las condiciones atmosféricas. Este fenómeno se presentó en el marco de una alerta meteorológica, con el ingreso de un sistema frontal que ha generado inestabilidad en la región de Cuyo.

Durante la jornada del sábado, las temperaturas alcanzaron una temperatura máxima de 26 °C y una mínima de 19 °C, tal como lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La inestabilidad climática se acentuó hacia la tarde y la noche, cuando se registraron las lluvias. La probabilidad de precipitación en este lapso se situó en un rango elevado, entre el 70 % y el 100 % según los datos proporcionados por la entidad meteorológica. Los vientos asociados a este evento se presentaron de forma variable en cuanto a su velocidad y dirección predominante, con ráfagas de hasta 31 km/h que acompañaron el desarrollo de las precipitaciones. Este episodio se enmarca dentro de la dinámica estival de la región, caracterizada por la ocurrencia de tormentas aisladas.

Pronóstico Extendió del SMN para San Juan

El panorama de inestabilidad climática se proyecta con continuidad para la jornada del domingo 7 de diciembre, según el pronóstico emitido por el SMN para la ciudad de San Juan.

Temperatura: Se espera un notable descenso térmico, con una máxima prevista de 22 °C y una mínima de 17 °C.

Probabilidad de Precipitación: La probabilidad de lluvias y tormentas aisladas se mantendrá alta durante gran parte del día. Se anticipan valores de 40 % a 70 % para la mañana, tarde y noche, lo que sugiere un cielo mayormente nublado con la continuidad de fenómenos de precipitación.

Viento: Se pronostican vientos con velocidades de entre 7 y 22 km/h, predominando una dirección del cuadrante este a lo largo de la jornada, con la posibilidad de ráfagas.

Las condiciones de inestabilidad previstas para el domingo se deben al desarrollo y posterior pasaje del sistema frontal, lo que se traduce en un descenso de la temperatura y la persistencia de las lluvias.