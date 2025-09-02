La mini serie que se lleva todas las miradas en Netflix

Netflix vuelve a acertar en su estrategia de contenidos y suma un nuevo éxito a su plataforma. "Día cero", una miniserie de drama político y tecnológico, irrumpió en el catálogo y rápidamente se instaló como una de las producciones más vistas del año. Su triunfo se basa en una fórmula que mezcla una trama intensa, una duración ideal y la presencia de Robert De Niro, uno de los nombres más respetados de la industria del cine.

El fenómeno de "Día cero" es notable: con apenas seis episodios, todos de menos de una hora, la serie logró cautivar al público y a la crítica. Diversos especialistas ya la ubican en el top 5 de las mejores series estadounidenses que se estrenaron en Netflix en lo que va de 2025. Su éxito es el resultado de un guion que no da respiro, lleno de intriga y conspiraciones que mantienen al espectador en vilo hasta el final.

El boca a boca de los propios suscriptores impulsó su popularidad. Las recomendaciones en redes sociales y la solidez del reparto terminaron de consolidarla como una de las propuestas más seguras de la plataforma para este año. Este fenómeno demuestra que una producción de corta duración puede tener un impacto masivo si la calidad del contenido es alta.

La trama de "Día cero"

La serie sigue la historia de un exmandatario de Estados Unidos, interpretado por De Niro, que se ve forzado a regresar a la esfera pública para investigar un ciberataque de graves consecuencias. Lo que comienza como una pesquisa puntual pronto se ramifica en una conspiración de alcances globales, revelando una red de mentiras que pondrá a prueba la seguridad internacional.

La miniserie logra un equilibrio entre el suspenso político y los elementos de los thrillers tecnológicos, ofreciendo una mirada actual sobre el poder, la seguridad en la era digital y los desafíos que enfrentan las figuras de autoridad.

Reparto de la miniserie que es furor en Netflix

El reparto de "Día cero" es una de sus mayores fortalezas, reuniendo un grupo de actores de gran renombre:

Robert De Niro como George Mullen

Lizzy Caplan como Alexandra Mullen

Jesse Plemons como Roger Carlson

Joan Allen como Sheila Mullen

Connie Britton como Valerie Whitesell

Bill Camp como Lasch

Dan Stevens como Evan Green

Angela Bassett como Mitchell