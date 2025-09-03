La Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC dio marcha atrás con la sanción que había dejado fuera de carrera a Tobías Martínez el fin de semana en Río IV. Tras analizar las cámaras de los protagonistas, el organismo determinó que la responsabilidad en el toque fue de Juan Pablo Gianini y no del piloto sanjuanino, por lo que el castigo quedó sin efecto.

Con esta resolución, Martínez fue reclasificado en el 12° lugar de la final de las TC Pick Up, sumó puntos valiosos y accedió de manera oficial a la Copa de Oro, la instancia decisiva del campeonato. En su dictamen, la CAF resolvió excluir a Gianini, a quien se responsabilizó por la maniobra que provocó el abandono de ambos autos. Así, Martínez quedó libre de sanciones y recuperó su lugar entre los doce mejores. Con los puntos sumados, escaló al octavo puesto del torneo.

Publicidad

Los clasificados a la Copa de Oro son: Gianini y Agustín Canapino (16 puntos), Mariano Werner (15), Andrés Jakos, Juan José Ebarlín e Ignacio Faín (8). Sin puntos iniciales largarán Germán Todino, Hernán Palazzo, Tobías Martínez, Gastón Mazzacane, Nicolás Impiombato y Matías Rodríguez.

Una condición clave para quedarse con el título es haber ganado al menos una carrera. Hasta el momento, solo Gianini, Canapino, Ebarlín, Jakos y Faín cumplieron con ese requisito, por lo que los demás deberán lograrlo en la fase decisiva.

Publicidad

La próxima cita será el 27 y 28 de septiembre en el autódromo de Paraná, Entre Ríos, donde comenzará la disputa de la Copa de Oro que consagrará al campeón de la temporada de TC Pick Up.