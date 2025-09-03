Publicidad
Publicidad

Huarpe Deportivo > Buenas noticias

ACTC levantó la sanción a Tobías Martínez y disputará la Copa de Oro

La Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC resolvió este martes levantar la sanción que había dejado afuera al piloto sanjuanino tras la polémica maniobra con Juan Pablo Gianini en Río IV.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El piloto sanjuanino logró la clasificación luego de la carrera en Río IV. (Foto gentileza)

La Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC dio marcha atrás con la sanción que había dejado fuera de carrera a Tobías Martínez el fin de semana en Río IV. Tras analizar las cámaras de los protagonistas, el organismo determinó que la responsabilidad en el toque fue de Juan Pablo Gianini y no del piloto sanjuanino, por lo que el castigo quedó sin efecto.

Con esta resolución, Martínez fue reclasificado en el 12° lugar de la final de las TC Pick Up, sumó puntos valiosos y accedió de manera oficial a la Copa de Oro, la instancia decisiva del campeonato. En su dictamen, la CAF resolvió excluir a Gianini, a quien se responsabilizó por la maniobra que provocó el abandono de ambos autos. Así, Martínez quedó libre de sanciones y recuperó su lugar entre los doce mejores. Con los puntos sumados, escaló al octavo puesto del torneo.

Publicidad

Los clasificados a la Copa de Oro son: Gianini y Agustín Canapino (16 puntos), Mariano Werner (15), Andrés Jakos, Juan José Ebarlín e Ignacio Faín (8). Sin puntos iniciales largarán Germán Todino, Hernán Palazzo, Tobías Martínez, Gastón Mazzacane, Nicolás Impiombato y Matías Rodríguez.

Una condición clave para quedarse con el título es haber ganado al menos una carrera. Hasta el momento, solo Gianini, Canapino, Ebarlín, Jakos y Faín cumplieron con ese requisito, por lo que los demás deberán lograrlo en la fase decisiva.

Publicidad

La próxima cita será el 27 y 28 de septiembre en el autódromo de Paraná, Entre Ríos, donde comenzará la disputa de la Copa de Oro que consagrará al campeón de la temporada de TC Pick Up.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS