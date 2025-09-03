Provinciales > Empleo
Clínica oftalmológica de San Juan busca recepcionista con experiencia en salud
POR REDACCIÓN
Una importante clínica oftalmológica de San Juan lanzó una búsqueda laboral para cubrir el puesto de recepcionista. La convocatoria está dirigida a personas con experiencia previa en el área de la salud y disponibilidad para trabajar en jornada completa.
Requisitos
- Disponibilidad horaria de lunes a viernes y la posibilidad de trabajar 1 o 2 sábados al mes.
- Experiencia mínima de un año en el sector salud.
- Buenas habilidades de comunicación.
- En cuanto a las condiciones laborales, la clínica ofrece:
- Sueldo según Convenio de Sanidad.
- Capacitación y desarrollo profesional.
- Excelente ambiente de trabajo.
Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae a la dirección de correo eichar.hr@gmail.com con el asunto “recepcionista” para participar en el proceso de selección.