Clínica oftalmológica de San Juan busca recepcionista con experiencia en salud

Una reconocida clínica de San Juan abrió convocatoria para sumar a su equipo una recepcionista. Se requiere disponibilidad horaria, experiencia mínima de un año en el área de salud y buena comunicación.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La institución busca incorporar nuevos talentos a su equipo y continuar ofreciendo un servicio de calidad. Foto: Gentileza

Una importante clínica oftalmológica de San Juan lanzó una búsqueda laboral para cubrir el puesto de recepcionista. La convocatoria está dirigida a personas con experiencia previa en el área de la salud y disponibilidad para trabajar en jornada completa.

Requisitos

  • Disponibilidad horaria de lunes a viernes y la posibilidad de trabajar 1 o 2 sábados al mes.
  • Experiencia mínima de un año en el sector salud.
  • Buenas habilidades de comunicación.
  • En cuanto a las condiciones laborales, la clínica ofrece:
  • Sueldo según Convenio de Sanidad.
  • Capacitación y desarrollo profesional.
  • Excelente ambiente de trabajo.

Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae a la dirección de correo eichar.hr@gmail.com con el asunto “recepcionista” para participar en el proceso de selección.

