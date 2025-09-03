Una importante clínica oftalmológica de San Juan lanzó una búsqueda laboral para cubrir el puesto de recepcionista. La convocatoria está dirigida a personas con experiencia previa en el área de la salud y disponibilidad para trabajar en jornada completa.

Requisitos

Disponibilidad horaria de lunes a viernes y la posibilidad de trabajar 1 o 2 sábados al mes.

Experiencia mínima de un año en el sector salud.

Buenas habilidades de comunicación.

En cuanto a las condiciones laborales, la clínica ofrece:

Sueldo según Convenio de Sanidad.

Capacitación y desarrollo profesional.

Excelente ambiente de trabajo.

Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae a la dirección de correo eichar.hr@gmail.com con el asunto “recepcionista” para participar en el proceso de selección.