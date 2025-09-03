El segmento culinario Yo Cocino del programa sanjuanino Yo Te Invito, que se transmite por la señal de HUARPE TV, en TDA 19.2 Y por la plataforma Kick, tuvo a la cocinera local Cinthia Soria, quien compartió la receta de galletas craqueladas de limón. La preparación, ideal para cualquier momento del día, es práctica y no requiere de ingredientes complejos. Con respecto al procedimiento es rápido y sencillo, que tiene como resultado un delicioso bocado con un sabor cítrico único.

Soria destacó la importancia de un paso fundamental para lograr un resultado perfecto. Primero se debe mezclar el azúcar con la ralladura de limón, ya que esto permite que la primera se impregne con los aceites esenciales de la fruta, intensificando su sabor. Luego se incorporan los líquidos y, finalmente, la harina leudante. Al finalizar, la masa resultante debe ser un poco pegajosa, y en caso de que su manipulación sea difícil, se puede llevar al freezer por unos minutos o humedecerse las manos con un poco de aceite.

Una vez armadas las pequeñas bolitas, se las debe cubrir por completo con azúcar impalpable antes de llevarlas al horno, el cual debe estar precalentado a 180°C. La cocción es breve, con una duración de 10 a 15 minutos, hasta que las galletas se desprendan fácilmente de la bandeja. Este último paso es clave para evitar que se sequen o se endurezcan. Con estas cantidades se pueden obtener entre 10 y 12 galletas, perfectas para la merienda o el desayuno.

Ingredientes necesarios