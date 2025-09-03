Sociedad > Cocina casera
Cómo preparar masa de pastafrola salada con 5 ingredientes en solo 30 minutos
POR REDACCIÓN
La masa de pastafrola no solo es la base tradicional de las tartas dulces con dulce de membrillo o batata, sino que también puede transformarse en una opción salada para preparar tartas nutritivas y sabrosas, ideales para el almuerzo o la cena.
Esta versión salada de la masa de pastafrola se elabora con ingredientes simples: harina leudante, manteca, huevos, sal y almidón de maíz (maicena). La diferencia principal respecto a la masa dulce es reemplazar el azúcar por sal, lo que permite combinarla con rellenos variados como verduras, carnes y quesos.
Para preparar la masa, primero hay que precalentar el horno a 180°C. Luego, en un recipiente, se mezcla la harina con la maicena y la manteca, integrando con las manos hasta obtener una textura arenosa. Es recomendable tener las manos frías para evitar que la manteca se derrita.
A continuación, se añade la sal y se incorpora bien. Después, se suman los huevos y se mezcla hasta formar una masa homogénea. Tras un breve reposo, se extiende tres cuartas partes de la masa en una bandeja para horno previamente enmantecada y enharinada.
Sobre esta base se coloca el relleno elegido y con la masa restante se forman tiras para hacer un enrejado característico de la pastafrola. Finalmente, se cocina en el horno durante 30 a 35 minutos hasta que esté dorada.
Entre los rellenos recomendados para la pastafrola salada se encuentran diversas combinaciones: brócoli y acelga cocidos al vapor mezclados con cebolla; espinaca con ricota; cebolla caramelizada con queso mantecoso y roquefort; carne molida con pimiento y salsa de tomate; jamón con quesos variados; o verduras asadas para una opción más nutritiva.
Esta masa mantecosa y tierna se deshace en la boca y, junto al original enrejado, ofrece un acabado visual atractivo para sorprender a familiares o invitados con una preparación casera y versátil.
