La familia de Emir Barboza, el niño de 7 años asesinado en el barrio Valle Grande durante una balacera, habló públicamente para pedir justicia y aclarar que no tienen vínculo con el conflicto que derivó en el crimen. Roberto Barboza, padre del pequeño, y María Eugenia Alfaro, tía del hombre, expresaron su dolor y exigieron que los responsables sean castigados.

“Lo único que quiero es justicia por mi hijo, y que todos paguen por igual”, expresó entre lágrimas Roberto Barboza. El hombre aseguró que su familia es ajena a los enfrentamientos entre los grupos que protagonizaron la gresca que terminó con la muerte de Emir. “Nosotros no tenemos nada que ver con ese problema. No sé cómo llegó esto a pasar. Todo fue tan rápido, de una pelea de chicas terminó en una tragedia”, agregó.

El padre del menor relató que su hijo fue trasladado al hospital por un sobrino, pero que ya llegó sin vida. “Fue todo tan rápido… de un momento a otro ya no había nada que hacer”, dijo conmovido. También aseguró que las peleas no son frecuentes en la zona y que el episodio fue algo excepcional.

Por su parte, María Eugenia Alfaro señaló que la familia atraviesa un profundo dolor y que Emir no puede defenderse ni hablar, por lo que ellos alzan la voz en su nombre. “Nosotros lo único que queremos es justicia, nada más. Los vecinos tienen miedo, pero deben hablar para que se sepa la verdad, porque se dicen muchas cosas que son mentiras”, afirmó.

Alfaro desmintió además versiones que circulan sobre supuestas amenazas hacia los familiares de los detenidos. “Eso es mentira. Nadie los ha amenazado. Nosotros estamos destruidos, no tenemos cabeza para andar haciendo eso. Que dejen de hablar pavadas. Lo único que pedimos es justicia”, sostuvo.

Pese a estas aclaraciones, los familiares denunciaron sentirse amedrentados. Según explicaron, recibieron mensajes intimidatorios y burlas a través de redes sociales. “Nos amenazan por Facebook. Cuando fueron a sacar los muebles, se reían en la cara de mi familia, como si hubieran ganado. Pero no ganaron nada, mataron a una criatura”, denunció Alfaro.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa. La UFI Delitos Especiales confirmó que seis adultos y un menor fueron detenidos por su presunta participación en la balacera. Según el fiscal Sebastián Gómez, Emir fue alcanzado por el disparo cuando intentaba huir hacia su casa en medio del tiroteo.

El Ministerio Público mantiene presencia policial en el barrio Valle Grande ante el temor de nuevas represalias. En ese contexto de tensión, la familia de Emir insiste en su pedido: “Queremos justicia, nada más. Que todos los responsables paguen por lo que hicieron con un angelito”.