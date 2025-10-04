Un operativo policial realizado en el barrio René Favaloro, en el departamento Chimbas, culminó con la detención de dos mujeres y dos menores de edad implicados en un robo triplemente agravado en perjuicio de una pareja. El hecho ocurrió cuando los sospechosos ingresaron al domicilio y sustrajeron varios elementos del hogar, lo que motivó la rápida intervención de los efectivos.

Según informó la Sub Comisaría Cipolletti, las detenidas son Nuñez Varela Ailén Nahir y Romero Ramírez Priscila, quienes junto con los menores ingresaron a la vivienda y se llevaron ventanas, puertas, un inodoro y un lavamanos, entre otros objetos. El Destacamento Motorizado N.º 05 acudió al lugar tras la denuncia y aprehendió a las mujeres y a los menores en el acto, asegurando los elementos sustraídos.

Los ladrones aprovecharon que no había nadie en la vivienda para robar.

La fiscal María José Puebla dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia, quedando las detenidas a disposición de la Justicia. Los menores fueron trasladados al CAD, mientras continúan las actuaciones para determinar responsabilidades y esclarecer la totalidad de los hechos.

Los delincuentes ingresaron a la vivienda e intentaron robar todo.

La investigación busca establecer si existieron cómplices adicionales y recuperar todos los objetos robados. Las autoridades señalaron que la rápida intervención policial fue clave para evitar que los sospechosos se retiraran con los elementos sustraídos y garantizar la seguridad de los vecinos del barrio.

Sustrajeron puertas, ventanas, un inodoro y un lavamanos de la vivienda.