Las lluvias persistentes que comenzaron el miércoles 7 de enero y se extendieron sin interrupciones durante el jueves 8 generaron un escenario complejo en distintas zonas del departamento Valle Fértil, donde se registraron anegamientos, crecidas de ríos y serias complicaciones para la circulación vehicular.

Uno de los puntos más afectados fue la Ruta Provincial 510, en el tramo previo a la localidad de Astica, que quedó intransitable como consecuencia de la acumulación de agua y el arrastre de sedimentos. La situación obligó a interrumpir el tránsito para evitar accidentes y permitir la evaluación del estado de la calzada.

Además, la creciente del río San Agustín impactó en áreas cercanas al puesto San Antonio y en sectores de las Sierras de Chávez, donde el caudal superó su nivel habitual. En estos lugares, el agua avanzó sobre caminos y zonas bajas, dificultando el acceso y generando preocupación entre los pobladores.

Ante este panorama, se recomendó extremar precauciones, evitar circular por rutas afectadas y mantenerse atentos a la información oficial, ya que las condiciones climáticas continuaban siendo inestables en Valle Fértil.