Lady Gaga se une al universo de Merlina 2: así se ve la cantante en la serie

La segunda temporada de Merlina (Wednesday) no solo regresó con más misterios, sino que también desveló uno de los secretos mejor guardados: la incorporación de Rosaline Rotwood, interpretada por Lady Gaga. El personaje, rodeado de una aura de misterio, promete ser una pieza clave en la trama. Aunque la primera parte de la temporada ya está disponible, los espectadores deberán esperar hasta el 3 de septiembre para presenciar el esperado debut de este enigmático personaje, cuya presentación teatral en el evento Tudum 2025 dejó a todos con la boca abierta.

La revelación oficial de Rotwood se produjo cuando Lady Gaga emergió de un ataúd con la inscripción “Here lies the Monster Queen”, un preludio al tono oscuro y dramático que define su papel. Netflix describe a Rotwood como una figura legendaria y misteriosa en la Academia Nevermore, cuya reputación la precede y genera especulaciones sobre su rol. La gran pregunta que todos se hacen es si se convertirá en una aliada inesperada para Merlina o si, por el contrario, será una nueva fuente de conflicto en el universo de la serie.

La llegada de este personaje a Nevermore ha desatado una ola de teorías entre los fanáticos. Se rumorea que Rotwood podría tener vínculos con sociedades secretas o rituales ocultos, e incluso que podría estar conectada con la historia de la familia Addams. Estas hipótesis sugieren que su papel podría ser el de una mentora que ayude a Merlina a desarrollar sus habilidades psíquicas, o bien, el de una amenaza que desestabilice el frágil equilibrio de la academia.

Lady Gaga y su aparición en Merlina 2

La participación de Lady Gaga en el elenco no es casual, ya que su propia estética artística encaja perfectamente con el estilo gótico y oscuro de Merlina. Tim Burton ha elogiado su colaboración, describiéndola como una adición "inspiradora y esencial" para el universo de la producción. Como parte de su contribución, se ha revelado que la artista compuso una canción exclusiva para su personaje, titulada “Dead Dance”, que acompañará su introducción en la serie y amplificará su presencia teatral y oscura.

Con su debut programado para la segunda mitad de la temporada, la inclusión de Rosaline Rotwood se presenta como un gancho narrativo crucial, diseñado para impactar en el momento de mayor tensión de la historia. La combinación del misterio que la rodea, su caracterización visual y su posible impacto en la trama la convierten en el punto culminante de Merlina 2. Solo el tiempo dirá si es una guía, una villana o algo aún más complejo.