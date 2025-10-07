La semana pasada, Morena Rial fue trasladada a la cárcel de Magdalena debido al incumplimiento de las condiciones que le habían sido impuestas en marzo de este año para el beneficio de la excarcelación. Estas horas son "duras y tristes" para la hija de Jorge Rial, quien está viviendo un verdadero "infierno".

En medio de esta situación, el único "luz" para Morena es su hijo Amadeo, quien cumplió su primer año este lunes 6 de octubre. Desafortunadamente, Morena no pudo "abrazarlo ni llenarlo de besos" en este día tan importante.

Para paliar la tristeza y el dolor, su amigo, el abogado Alejandro Cipolla, realizó gestiones para que la madre y el hijo pudieran comunicarse. El juez autorizado que la hija de Jorge Rial saludara a Amadeo el día de su cumpleaños por medio de una videollamada. Este encuentro virtual, que se habría concretado durante la tarde del lunes, "quebró de emoción a Morena".

Cipolla también compartió una fotografía del pequeño en sus redes, deseándole un feliz cumpleaños y manifestando su esperanza: "Feliz cumple al ahijado más lindo. Pronto mamá va a tenerte en brazos para besarte". Mientras tanto, la tía de Amadeo, Rocío, se encargó de hacer un festejo en un salón "entre sus más íntimos" para que el niño tenga un lindo recuerdo.