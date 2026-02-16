Las apuestas en vivo se toman el fútbol sudamericano

Minuto 83, penal dudoso. La hinchada explota y vos estás ahí mirando el celular porque las cuotas acaban de volverse locas. Cualquiera que haya seguido una Copa Libertadores sabe de qué va, y por ahí se entiende que tantos apostadores sudamericanos se hayan enganchado con el formato en vivo.

Revisar la línea deportiva de 1xBet durante un partido encaja con la lógica de las apuestas deportivas en vivo, donde las cuotas se ajustan a cada acción y el ritmo del juego deja atrás el formato prematch más estático.

Cifras del in-play que vale la pena conocer

Que el betting en vivo viene creciendo no sorprende a nadie. Lo que sí llama la atención son los números concretos que dejó 2024.

Indicador Dato Fuente Cuota de mercado del in-play (2024) 59,58 % del total online Mordor Intelligence Apuestas desde móviles (2024) 78 % del total global Doc's Sports Crecimiento interanual del mercado regulado en LatAm (2024) 19 % Doc's Sports Participación global del in-play sobre el handle total 70–75 % Sportradar Proyección del mercado online global para 2030 USD 88 780 millones Mordor Intelligence

El dato de Sportradar lo puso en contexto Patrick Mostboeck, vicepresidente senior de la compañía, en una entrevista de febrero 2025. Básicamente dijo que Sudamérica se comporta como un mercado joven que va camino a alcanzar el nivel de los europeos. Acá la gente quiere estar encima del partido todo el rato (algo que cualquiera que haya estado en una mesa de amigos mirando un Boca-River puede confirmar), y el in-play responde perfecto a la manera sudamericana de consumir fútbol.

Qué dicen los números de la Libertadores 2025

Danilo metió un cabezazo en el minuto 67 y Flamengo se llevó la final contra Palmeiras 1-0. Cuarto título continental para el club. Un solo gol, en la segunda parte, para definir al campeón. Y resulta que esa historia se repitió bastante a lo largo del torneo.

BeSoccer registró que cerca del 59 % de los goles del certamen cayeron después del descanso, incluyendo el tiempo añadido. Los primeros 45 minutos vienen siendo tierra de nadie, partidos trabados y pocas llegadas claras (cualquiera que haya puesto plata en un Over 1.5 al entretiempo sabe la frustración). La acción real arranca cuando los equipos se sueltan en la segunda mitad, y para el apostador en vivo ahí es donde aparecen las oportunidades.

Dailysports contabilizó 149 partidos con victoria local en la mitad de ellos. El visitante ganó apenas el 26 %, algo que acá no sorprende porque jugar de visitante en Copa Libertadores es complicadísimo por donde lo mires. El 1-0 fue el resultado más común con 19 apariciones, y el promedio de goles por encuentro quedó en 2,42 según BeSoccer. Partidos cerrados que se definen tarde, básicamente.

Apostar desde el celular ya es lo normal

Ocho de cada diez apuestas deportivas online se hicieron desde un teléfono en 2024. En Sudamérica el porcentaje probablemente sea más alto, porque la banda ancha fija todavía no llega parejo a todas partes y el celular termina siendo la herramienta para prácticamente todo.

Las apps se fueron armando pensando en conexiones lentas. Que carguen rápido con datos móviles, que el cash-out parcial esté en la misma pantalla del marcador, que no tengas que salir de la app para ver qué pasó. La apuesta en vivo compite con WhatsApp y con las redes por la atención del usuario durante el partido, así que si la experiencia traba o tarda, la gente se va a otra cosa. Es así de simple.

Mordor Intelligence calcula un crecimiento del 13,01 % anual para el segmento online hasta 2030, con una proyección de USD 88 780 millones. El grueso del impulso va a venir de regiones donde casi todo el mundo tiene smartphone y las regulaciones todavía están tomando forma. Suena familiar, ¿no?

Datos en directo y mercados que se mueven solos

Seis corners seguidos de un equipo y las cuotas del próximo gol ya se movieron dos veces. Una roja y el mercado de resultado se sacude antes de que el jugador llegue al banco. Cualquiera con una apuesta abierta durante un partido ya vio cómo pasa, no necesita que se lo expliquen.

Los torneos continentales vienen transmitiendo más estadísticas en directo cada temporada, y con cada dato nuevo aparece un mercado apostable que antes no estaba. El que mira el partido pensando en cuotas tiene información de sobra para encontrar valor en tiempo real, y francamente apostar antes de que ruede la pelota se siente como ir a ciegas después de acostumbrarte al in-play.