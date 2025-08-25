Las sanciones para Argentina y República Dominicana tras el escándalo

Un incidente violento tras el partido entre las selecciones de Argentina y República Dominicana en la AmeriCup 2025 culminó en una serie de sanciones por parte de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). El enfrentamiento, que tuvo lugar en el centro de la cancha, dejó la imagen del argentino Gonzalo Bressan con el rostro ensangrentado. La trifulca, que involucró a jugadores de ambos equipos, se desató tras el final del encuentro, en el que el equipo dominicano se impuso por 84 a 83 en tiempo suplementario.

La FIBA actuó de manera contundente y emitió un comunicado oficial detallando las penalizaciones. Los principales protagonistas de la riña, David Jones (República Dominicana) y Gonzalo Bressan (Argentina), fueron suspendidos por dos partidos oficiales en competiciones internacionales. Además, por el lado argentino, Francisco Cáffaro y Juanpi Vaulet recibieron una suspensión de un partido cada uno. La Federación Argentina de Baloncesto fue multada con 20.000 francos suizos, de los cuales 10.000 quedaron en suspenso por un período de prueba de tres años, mientras que el entrenador Pablo Prigioni fue sancionado con 2.000 francos suizos.

Publicidad

La organización también impuso sanciones a otros jugadores dominicanos: Juan Guerrero y Juan Suero fueron suspendidos por un partido cada uno. El pívot Ángel Delgado recibió una suspensión similar, pero con una advertencia adicional: si reincide en un período de tres años, se le aplicará automáticamente una sanción adicional de un partido, sumada a cualquier otra penalidad por la nueva falta. La FIBA concluyó su comunicado enfatizando que no ofrecería más comentarios sobre el asunto.

Argentina, República Dominicana y un escándalo que preocupa

El partido, disputado en Managua, Nicaragua, fue intenso desde el comienzo. A pesar de que Argentina llegó a tener una ventaja de nueve puntos en el marcador, un tiempo muerto solicitado por el entrenador dominicano Néstor García cambió el rumbo del encuentro. La defensa dominicana se recuperó y el partido se mantuvo parejo hasta el final, con una lucha constante en los rebotes ofensivos. La paridad se mantuvo durante el tercer cuarto y el último, lo que llevó el encuentro al tiempo extra.

Publicidad

En los últimos minutos del suplementario, el marcador se mantuvo cerrado. Con la posesión final, José Vildoza intentó un triple que no entró, y el rebote fue tomado por su compañero Juani Marcos, quien tampoco pudo anotar. De esta manera, República Dominicana se llevó la victoria por la mínima diferencia. A pesar de la derrota, el equipo argentino tuvo actuaciones destacadas, como la de Gonzalo Corbalán, quien fue el máximo anotador con 20 puntos, y la de José Vildoza, que logró un doble-doble con 16 puntos y 10 asistencias. El equipo argentino buscará recuperarse en su próximo encuentro contra Colombia.