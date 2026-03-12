La campaña comenzó en los primeros días de marzo con la distribución de dosis a todas las provincias. Este año se decidió adelantar el operativo sanitario para proteger a la población antes del invierno, en un contexto de circulación temprana de virus respiratorios como la influenza A H3N2.

La vacuna está destinada principalmente a los grupos que tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones por gripe. Entre ellos se encuentran el personal de salud, las embarazadas en cualquier trimestre de gestación y las puérperas hasta diez días después del parto si no recibieron la vacuna durante el embarazo.

Publicidad

También deben vacunarse los niños de entre 6 y 24 meses y los adultos mayores de 65 años, quienes forman parte de la población más vulnerable frente a la influenza. En el caso de los niños pequeños que nunca recibieron la vacuna, se indican dos dosis separadas por al menos cuatro semanas.

Además, la campaña incluye a personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo, como enfermedades respiratorias crónicas, cardiopatías, diabetes, obesidad severa, problemas renales o inmunosupresión. En estos casos se solicita documentación médica que acredite la condición.

Publicidad

Las autoridades sanitarias recordaron que la vacuna puede aplicarse sin orden médica en los grupos priorizados y que está disponible de manera gratuita en todo el sistema público de salud. El objetivo es alcanzar una alta cobertura antes del período de mayor circulación de influenza, que en Argentina suele registrarse entre abril y julio.