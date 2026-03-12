Un grave episodio de violencia familiar ocurrió en Villa Rosa, partido de Pilar, donde un hombre de 32 años fue detenido acusado de encerrar a su propia madre dentro de una cámara frigorífica y robarle una millonaria suma de dinero.

El hecho se registró en una vivienda ubicada en el barrio Loma Linda, sobre la calle Villanueva al 1300. De acuerdo con la investigación, el conflicto comenzó tras una discusión entre el sospechoso y la víctima, una mujer de 50 años, vinculada a cuestiones económicas.

Publicidad

La situación salió a la luz cuando un vecino escuchó los gritos desesperados de la mujer y decidió alertar al 911. A partir del llamado, efectivos del Comando de Patrulla de Pilar acudieron rápidamente al lugar y realizaron un operativo dentro de la vivienda para localizarla.

Durante la inspección de la casa, los policías finalmente encontraron a la víctima encerrada dentro de una cámara frigorífica que era utilizada para conservar pescado en el marco de una actividad comercial. Tras ser rescatada, la mujer denunció lo ocurrido.

Publicidad

Según su relato, el hombre le habría robado más de 30 millones de pesos y 400 dólares antes de dejarla encerrada. Cuando los agentes ingresaron a la propiedad, el acusado todavía se encontraba en el lugar, por lo que fue reducido y detenido de inmediato.

La causa fue caratulada como “privación ilegal de la libertad y robo” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4 de Pilar, que continúa con la investigación para determinar la mecánica del hecho y las responsabilidades del acusado.