En el corazón de Manhattan, el gobernador Marcelo Orrego participó del cierre de la Argentina Week 2026, un evento estratégico que reunió en las oficinas de Microsoft en Times Square a más de 270 empresarios, inversores y funcionarios de primera línea. Organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), el encuentro sirvió para consolidar el posicionamiento del país y, especialmente, de San Juan, como un destino seguro para el capital extranjero.

Acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el de Desregulación, Federico Sturzenegger, Orrego formó parte del núcleo de gobernadores que viajó con el objetivo de traccionar inversiones en sectores clave como la minería, la energía y la infraestructura.

El "círculo rojo" y los premios del año

Durante la recepción, AmCham entregó sus tradicionales distinciones. Miguel Galuccio (Vista Energy) fue premiado como el Empresario Argentino del Año, mientras que el reconocimiento estadounidense fue para Mark Nelson, vicepresidente de Chevron.

Un punto destacado para la provincia fue la mención especial a compañías comprometidas con el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). Entre las galardonadas figuraron Andes Corporación Minera y Minas Argentinas, firmas con fuerte presencia e impacto en el desarrollo productivo y minero de San Juan.

San Juan en el Consulado

Tras el cóctel de cierre, la agenda de Orrego en la "Gran Manzana" no se detiene. Este jueves, el gobernador participará de una presentación formal en el Consulado Argentino en Nueva York. Allí, ante un auditorio de financistas y operadores internacionales, el mandatario sanjuanino expondrá los proyectos estratégicos de la provincia, con el foco puesto en el cobre y las energías renovables, buscando transformar el interés internacional en proyectos concretos.