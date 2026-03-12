David Silva sorprendió en la platea de Boca como un hincha xeneize

La Bombonera volvió a ser escenario de una visita de élite mundial,. David Silva, el histórico volante de la selección española y leyenda del Manchester City, se hizo presente en el estadio para vivir el clásico entre Boca Juniors y San Lorenzo.

A sus 40 años, y aprovechando sus vacaciones en el país, el exjugador solicitó asistir al mítico recinto de La Ribera, donde se lo vio luciendo una camiseta con los colores azul y oro.

La noticia de su presencia estalló en redes sociales antes de ser captado por la televisión. El hincha Damián Schnaiderman compartió una imagen con él en Instagram bajo el mensaje “Bienvenido, Maestro”, publicación que se viralizó de inmediato.

Posteriormente, a los 30 minutos del primer tiempo, las cámaras de ESPN lo enfocaron en la platea baja, donde se mostraba sumamente concentrado en el desarrollo del juego.

A diferencia de otras figuras internacionales, Silva optó por una experiencia inmersiva entre la multitud. Se lo vio participando activamente del recibimiento al equipo a pie de campo, rodeado de banderas y cánticos, sumándose así a la lista de celebridades como Willem Dafoe, Noel Gallagher, Johnny Depp, Rosalía, Alexander Zverev y Victoria Azarenka que han pasado por el estadio.

Para el canario no era un terreno desconocido: hace 16 años, en septiembre de 2010 y apenas dos meses después de ganar el Mundial de Sudáfrica, se entrenó allí con España previo a un amistoso donde cayeron 4-1 ante Argentina.

Silva, quien se retiró el 27 de julio de 2023 tras una rotura de ligamento cruzado anterior, dejó un legado inmenso que incluye 125 partidos y 35 goles con "La Roja", siendo pieza clave en la obtención de las Eurocopas 2008 y 2012 y el Mundial 2010.

Tras brillar una década en el Manchester City y registrar pasos por Valencia, Celta de Vigo y Real Sociedad —donde alzó la Copa del Rey en 2021—, el mediocampista cerró su viaje futbolístico dándose el gusto de ser un hincha más en el Templo.