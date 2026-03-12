Cada segundo jueves de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón, una fecha destinada a generar conciencia sobre la prevención y el diagnóstico temprano de las enfermedades renales, que afectan a millones de personas en todo el mundo y que muchas veces se desarrollan sin síntomas evidentes en sus primeras etapas.

Los riñones cumplen funciones esenciales en el organismo. Son los encargados de filtrar la sangre para eliminar toxinas y desechos a través de la orina, además de regular los niveles de líquidos, minerales y ayudar a controlar la presión arterial. Cuando su funcionamiento comienza a deteriorarse, el cuerpo puede presentar distintos signos que funcionan como señales de alerta.

Uno de los primeros síntomas que los especialistas recomiendan observar es la hinchazón en piernas, tobillos, pies o alrededor de los ojos. Este fenómeno, conocido como edema, se produce cuando los riñones no eliminan correctamente los líquidos y estos comienzan a acumularse en el organismo.

Otra señal frecuente es el cansancio o la fatiga constante. Cuando los riñones no filtran adecuadamente la sangre, las toxinas se acumulan y pueden generar debilidad, falta de energía y dificultad para concentrarse en las actividades cotidianas.

Los cambios en la orina también pueden ser un indicador de problemas renales. Entre ellos se encuentran modificaciones en el color, la frecuencia o la cantidad de orina, así como la presencia de espuma o incluso sangre, lo que puede reflejar alteraciones en el proceso de filtrado del órgano.

La presión arterial alta es otra señal que puede estar vinculada a enfermedades renales. La relación entre ambas es estrecha: la hipertensión puede dañar los riñones, pero al mismo tiempo los problemas renales pueden provocar un aumento de la presión arterial.

Finalmente, los especialistas señalan que la pérdida de apetito, las náuseas o el malestar general pueden aparecer cuando el organismo acumula sustancias de desecho que los riñones ya no logran eliminar de forma eficiente.

Ante cualquiera de estas señales, los médicos recomiendan realizar una consulta y efectuar estudios simples, como análisis de sangre y orina, que permiten detectar a tiempo posibles alteraciones en la función renal. La detección temprana es clave para iniciar tratamientos y prevenir complicaciones mayores como la insuficiencia renal avanzada.

Los profesionales de la salud recuerdan que el riesgo de enfermedad renal es mayor en personas con diabetes, hipertensión, obesidad o antecedentes familiares, por lo que en estos casos los controles periódicos resultan fundamentales para cuidar la salud de los riñones.