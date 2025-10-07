A días de comenzar su 23ª temporada en la NBA, LeBron James volvió a poner en vilo al mundo del básquet. La superestrella de los Los Angeles Lakers, de 40 años, anunció que este martes a las 13 (hora argentina) revelará una “decisión”, sin dar mayores precisiones sobre su contenido. El mensaje, difundido en sus redes sociales, adelanta una entrevista titulada “La decisión de las decisiones”, generando una ola de conjeturas sobre el posible fin de su carrera.

El formato elegido no pasó desapercibido. La promoción del anuncio evoca directamente el recordado episodio de “The Decision”, el especial televisivo de 2010 en el que LeBron comunicó su traspaso de Cleveland Cavaliers a Miami Heat, movimiento que marcó un antes y un después en la historia de la liga y que dio inicio a una nueva era de estrellas controlando su destino deportivo y mediático.

Publicidad

Quince años después, la producción de su nuevo mensaje repite la estética de aquella recordada escena: LeBron sentado frente a las cámaras, con una iluminación tenue y una atmósfera cargada de simbolismo. La imagen disparó versiones de todo tipo, desde la posibilidad de un retiro definitivo, hasta el anuncio de una Farewell Season, al estilo del adiós de Kobe Bryant, quien recibió homenajes en cada estadio durante su último año en competencia.

El jugador, que cumplirá 41 años en diciembre, sigue en un nivel competitivo alto, pero su futuro inmediato se ha convertido en tema de debate en todos los medios deportivos del planeta. Para muchos analistas, el contexto actual y la cercanía del ocaso de su carrera podrían llevarlo a elegir un cierre planificado, con una temporada de despedida que le permita recorrer la NBA por última vez en condición de leyenda viviente.

Publicidad

Sin embargo, algunos especialistas advierten que el anuncio podría no estar directamente vinculado con su retiro, sino con algún proyecto personal o empresarial relacionado con su productora SpringHill Entertainment o con su línea de negocios fuera de la cancha.

Mientras tanto, el efecto mediático ya es palpable: las entradas para ver a los Lakers en pretemporada y en el inicio del calendario regular aumentaron significativamente desde que se viralizó el video, un reflejo del magnetismo que LeBron James sigue generando, aun en la incertidumbre.