Con juicio abreviado confirmado, Vanesa Carrascosa fue condenada por la muerte de Jairo Malla

El proceso judicial por la muerte de Jairo Malla llegó finalmente a su resolución a través de un juicio abreviado. Este jueves, el juez Alberto Caballero homologó el acuerdo presentado por el Ministerio Público Fiscal y la defensa de Vanesa Carrascosa Font, quien se declaró culpable del siniestro vial ocurrido en febrero de 2024 en Rawson. La decisión puso fin a un extenso recorrido judicial marcado por controversias, impugnaciones y el persistente reclamo de la familia de la víctima, que se opuso desde el inicio a esta modalidad procesal.

La sentencia establece para Carrascosa una pena de tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para conducir vehículos con motor. La acusada reconoció su responsabilidad en el hecho y fue condenada por homicidio culposo agravado por conducción imprudente y exceso de velocidad. La querella, que durante todo el proceso insistió en llevar el caso a un juicio oral para buscar una condena más severa, volvió a manifestar su disconformidad con el acuerdo, aunque la resolución quedó firme tras la decisión del magistrado.

El expediente tuvo numerosos giros desde que la jueza Flavia Allende rechazó meses atrás homologar el primer acuerdo abreviado, argumentando la necesidad de resguardar los derechos de la víctima y la proporcionalidad de la pena. Esa decisión fue luego anulada por un juez superior, quien la consideró infundada y dispuso su apartamiento, habilitando la presentación de un nuevo acuerdo bajo la revisión de otro magistrado. Con el expediente reasignado, la fiscalía a cargo de Sebastián Gómez y la defensa encabezada por Fernando Bueno de la Cruz ratificaron los términos del pacto, que finalmente fue aceptado este jueves.

El siniestro que costó la vida a Malla ocurrió en la intersección de Avenida España y Doctor Ortega, en Rawson. Según la plataforma fáctica del Ministerio Público Fiscal, el motociclista circulaba con prioridad de paso cuando fue embestido por la camioneta Amarok que conducía Carrascosa. Una pericia determinó que la mujer manejaba a 98 kilómetros por hora, superando en más de 30 la velocidad máxima permitida. El impacto fue fatal y Malla falleció en el acto.

Desde el día del hecho, la muerte del joven generó una profunda conmoción social y movilizó a familiares, amigos y organizaciones vinculadas a la seguridad vial, que reclamaron justicia y mayor severidad en las sanciones por siniestros graves. A lo largo del proceso, la familia Malla sostuvo que el caso debía debatirse en un juicio oral y criticó la posibilidad de una pena condicional.

Con la homologación del acuerdo, el expediente ingresa en su etapa final y queda formalmente establecida la responsabilidad penal de Carrascosa. La causa, que se extendió por casi dos años y atravesó distintas instancias judiciales, concluye así con una condena firme bajo la modalidad de juicio abreviado, pese a la oposición de la querella y al prolongado debate público que acompañó al caso desde su inicio.