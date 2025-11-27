Shakira, en medio de su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran, decidió brindarle una oportunidad a una joven cantante que se destacó en la televisión argentina. Los rumores se confirmaron: una exconcursante de La Voz Argentina será su telonera en un país vecino.

Se trata de Nathalie Aponte, conocida artísticamente como Nath Aponte, quien fue una de las figuras más destacadas de la última edición del reality de Telefe. Nath Aponte es de origen paraguayo y logró llegar hasta las semifinales del concurso musical, formando parte del equipo de Luck Ra (Team Luck Ra).

La elección de la cantante colombiana para que Nath Aponte abra sus conciertos marca un importante avance en el plano internacional para la joven artista.

La gran oportunidad para su carrera surgió luego de que Nath Aponte le realizara una entrevista a Shakira en Chile, como parte de la gira que la colombiana lleva adelante en diversas ciudades del mundo.

Nathalie Aponte se presentará frente a miles de espectadores como antesala de uno de los shows más esperados del año en Asunción. Los conciertos en Paraguay están programados para los próximos 28 y 29 de noviembre.

La propia Nathalie se "mostró muy emocionada con esta gran oportunidad" de presentarse.

Nath Aponte se une así a la experiencia que ya están viviendo otros finalistas del exitoso certamen, como Alan Lez, Milagros Amud y Eugenia Rodríguez, quienes se presentan en distintos puntos del país.

En cuanto a las fechas en Argentina, el tour Las Mujeres Ya No Lloran finalizará sus presentaciones en el país. Las citas para ver a Shakira en Buenos Aires son los días 7, 8 y 11 de diciembre en Vélez Sarfield. Para estos shows, ya se conocía que Ángela Torres será la encargada de anteceder a la artista colombiana en el estadio de Liniers. Incluso se ha reportado la "emoción de Ángela Torres al confirmar que será la telonera de una estrella internacional".