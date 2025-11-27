Por qué MasterChef decidió no eliminar a ningún participante

Tras la conmovedora despedida de Valentina Cervantes, una de las participantes más queridas del ciclo, el jurado de MasterChef Celebrity tomó una medida totalmente inesperada: declarar desierta la expulsión semanal.

La partida de Valu Cervantes marcó uno de los momentos más emotivos del programa, con lágrimas y abrazos que incluso eclipsaron el supuesto tenso cruce entre Wanda Nara y La Joaqui, que, por cierto, "claramente, no salió al aire".

En una jornada donde la consigna culinaria obligaba a los concursantes a preparar un plato al disco (bondiola, carne o pollo con guarnición y salsa), la competencia fue intensa. Alex Pelao y Sofi Martínez se llevaron todos los elogios, con platos que "sorprendiendo gratamente al jurado" y ubicándolos como los mejores de la noche.

La otra cara de la moneda la vivieron Momi Giardina, Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez, quienes conformaron la terna de peores de la jornada.

Momi fue la primera en respirar aliviada, aunque no sin mostrar su desacuerdo. La participante consideró que la devolución fue injusta, ya que, en su opinión, había logrado un gran plato. Incluso llegó a desafiar a los chefs, afirmando que "los jurados le iban a querer pedir la receta", algo que no sucedió. Por el contrario, Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis le recriminaron la "falta de sabor".

La situación de los otros dos participantes era más delicada. Andy Chango se jugó por un plato complejo con una guarnición arriesgada, descrita simplemente como "palta cortada". Peor le fue a Miguel Ángel Rodríguez, quien tuvo un error imperdonable en el mundo de la cocina: quemó su preparación. El chef Martitegui fue contundente al expresar que "es prácticamente imposible que se queme un plato cocinado al disco".

Sin embargo, en el momento de la verdad, y pese a las complicaciones evidentes de las presentaciones de Chango y Rodríguez, el jurado tomó la inusual decisión de que "ninguno quede eliminado". Los jueces consideraron la partida de Valentina Cervantes como suficiente, explicando que su retiro ya "ocupó la plaza de expulsión de esta semana en MasterChef Celebrity", por lo que no será necesario buscar un reemplazo.